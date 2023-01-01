У боях за Україну загинув 31-річний Герой з Волині Андрій Любчук
Сьогодні, 16:43
На війні загинув Герой з Волині Андрій Любчук.
Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"Війна забрала ще одне молоде життя. У боях за Україну загинув Андрій Любчук із села Качин (Сошичненська ТГ). Краянину назавжди – 31", - йдеться в повідомленні.
Начальниця РВА Ольга Ващук підписала розпорядження щодо продовження у районі днів жалоби до 2 листопада.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"Війна забрала ще одне молоде життя. У боях за Україну загинув Андрій Любчук із села Качин (Сошичненська ТГ). Краянину назавжди – 31", - йдеться в повідомленні.
Начальниця РВА Ольга Ващук підписала розпорядження щодо продовження у районі днів жалоби до 2 листопада.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 17:15
Синоптики: листопад на Волині буде значно теплішим за норму
Сьогодні, 17:06
У боях за Україну загинув 31-річний Герой з Волині Андрій Любчук
Сьогодні, 16:43
Посмертну нагороду полеглого волинянина отримала родина
Сьогодні, 16:35