У боях за Україну загинув 31-річний Герой з Волині Андрій Любчук

Андрій Любчук.



Про це



"Війна забрала ще одне молоде життя. У боях за Україну загинув Андрій Любчук із села Качин (Сошичненська ТГ). Краянину назавжди – 31", - йдеться в повідомленні.



Начальниця РВА Ольга Ващук підписала розпорядження щодо продовження у районі днів жалоби до 2 листопада.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській РВА."Війна забрала ще одне молоде життя. У боях за Україну загинув Андрій Любчук із села Качин (Сошичненська ТГ). Краянину назавжди – 31", - йдеться в повідомленні.Начальниця РВАпідписала розпорядження щодо продовження у районі днів жалоби до 2 листопада.

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