У боях за Україну загинув 31-річний Герой з Волині Андрій Любчук

У боях за Україну загинув 31-річний Герой з Волині Андрій Любчук
На війні загинув Герой з Волині Андрій Любчук.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

"Війна забрала ще одне молоде життя. У боях за Україну загинув Андрій Любчук із села Качин (Сошичненська ТГ). Краянину назавжди – 31", - йдеться в повідомленні.

Начальниця РВА Ольга Ващук підписала розпорядження щодо продовження у районі днів жалоби до 2 листопада.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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