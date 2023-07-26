Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцької громади

Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцької громади
На війні загинули лучанин Валерій Семенюк та Анатолій Мерчук з селища Рокині Луцького району.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Лучанин Семенюк Валерій Михайлович, 21.02.1977 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини - командира механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Старший сержант Семенюк Валерій Михайлович загинув 26.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Мешканець селища Рокині Луцької міської територіальної громади Мерчук Анатолій Феодосійович, 25.02.1971 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги протитанкового взводу механізованої роти 1 механізованого батальйону.

Солдат Мерчук Анатолій Феодосійович загинув 30.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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