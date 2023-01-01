На Волині попрощалися із Володимиром Пахольчуком, чиє життя обірвала війна

Війнамужнього бійця та захисника України, жителя села Бірки Любомльської громади та уродженця села Крижівка Рожищенської громади 33-річного, який боронив українську землю від російського окупанта.Про це повідомили у Рожищенській міськраді.Солдат 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Володимир Пахольчук загинув у результаті мінно-вибухової травми, отриманої при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району Луганської області 14 жовтня 2023 року.Сьогодні, 31 жовтня, траурну процесію з тілом Героя навколішки. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида.Пізніше поховальна процесія відправилася до рідної домівки загиблого Володимира Пахольчука у Крижівку.Герой, який пожертвував своїм життям задля незалежності України, востаннє зібрав у рідному домі усіх рідних, друзів, односельчан, представників місцевої влади, військовослужбовців та небайдужих жителів громади. Усі вони прийшли, аби попрощатися з молодим чоловіком і віддати йому останню шану.«Нестерпний біль та гіркий смуток витали у повітрі. Зраненою чайкою б'ється біля домовини ненька загиблого, у невимовному горі молода дружина, яка стала вдовою, у сльозах - малолітній син. Печаль роз’їдала зсередини кожного, хто знав захисника. Лише добрі слова, адресовані воїну, звучали цього дня. Усі, хто знав Володимира, запам’ятають його вірним другом, любим сином, коханим чоловіком та люблячим татом, добрим братом й хорошою людиною», - повідомили у міськраді.Чин відспівування Героя відбувся у місцевому храмі. А далі велелюдною процесією провели загиблого до місця його останнього спочинку у рідному селі.Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру.«Володимир Пахольчук віддав заради нашого народу і країни найдорожче – власне життя. Тому пам’ять про нашого земляка назавжди залишиться в серцях односельців та жителів громади. Нехай Бог подарує йому вічне життя та спокій. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді Рожища.