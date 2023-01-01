«Майже мільярд гривень громада Києва виділила на потреби Морської піхоти ЗСУ», – командир аеророзвідників Мадяр

«Майже мільярд гривень громада Києва виділила на потреби Морської піхоти ЗСУ», – командир аеророзвідників Мадяр
Близько мільярда гривень з бюджету Києва, які були виділені на позачерговій сесії Київрад за ініціативи Віталія Кличка, буде спрямовано на потреби Морської піхоти ЗСУ.

Про це повідомив легендарний боєць з позивним Мадяр, командир групи аеророзвідки «Птахи Мадяра».

«Сталося суттєве. Щойно близько мільярда гривень виділено з бюджету громади Києва за ініціативи міського голови Києва Віталія Кличка на потреби угрупування Морської піхоти ЗСУ. Київ нас чує та допомагає!» - заявив Мадяр.

Він також подякував киянам та Віталію Кличку «за небайдужість та швидку реакцію на запит морської піхоти».

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що жодне звернення військових не залишається поза увагою.

«Кожне звернення наших військових ми опрацьовуємо та допомагаємо. Громада допомагає всім, чим може. І наближаємо нашу перемогу. Слава нашим захисникам! Слава Збройним силам» - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко ініціював 26 жовтня позачергове засідання Київради, головним питанням якого було збільшення допомоги військовим. За словами Кличка, цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 мільярди гривень. Тепер ця сума збільшиться ще на 1,5 мільярди.

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Теги: Кличко
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