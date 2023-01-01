На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Давидчуком
Сьогодні, 18:01
У селі Колпитів, що на Волині, завтра, 1 листопада, прощатимуться із загиблим військовим Андрієм Давидчуком.
Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.
Чин похорону воїна Андрія Давидчука відбудеться завтра, 1 листопада 2023 року. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой в селі Колпитів.
Церковна служба розпочнеться о 13:00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.
«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - зазначив Тарас Хом’як.
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Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.
Чин похорону воїна Андрія Давидчука відбудеться завтра, 1 листопада 2023 року. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой в селі Колпитів.
Церковна служба розпочнеться о 13:00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.
«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - зазначив Тарас Хом’як.
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