На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Давидчуком

загиблим військовим Андрієм Давидчуком.



Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.



Чин похорону воїна Андрія Давидчука відбудеться завтра, 1 листопада 2023 року. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой в селі Колпитів.



Церковна служба розпочнеться о 13:00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.



«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - зазначив Тарас Хом’як.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Колпитів, що на Волині, завтра, 1 листопада, прощатимуться ізПро це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного головик.Чин похорону воїна Андрія Давидчука відбудеться завтра, 1 листопада 2023 року. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой в селі Колпитів.Церковна служба розпочнеться о 13:00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - зазначив Тарас Хом’як.

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