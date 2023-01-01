На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Давидчуком

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Давидчуком
У селі Колпитів, що на Волині, завтра, 1 листопада, прощатимуться із загиблим військовим Андрієм Давидчуком.

Про це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.

Чин похорону воїна Андрія Давидчука відбудеться завтра, 1 листопада 2023 року. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой в селі Колпитів.
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Давидчуком

Церковна служба розпочнеться о 13:00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.

«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - зазначив Тарас Хом’як.


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Теги: загиблі, війна
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