На Волині оштрафували водія, який намагався підкупити копів

Ківерцівський райсуд на Волині визнав винним чоловіка, який пропонував «відкупне» працівникам поліції.Про це йдеться у вироку суду.Поліцейські у вересні цьогоріч виявили автомобіль «Фольксваген» під керуванням чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.Поки на порушника складали протокол, йому спало на думку запропонувати правоохоронцям калим обсягом 1000 гривень.За це і постав перед судом. Свою провину чоловік визнав повністю.Тож суд визнав його винним за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу і оштрафував на 18,7 тисячі гривень.Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.Нагадаємо, на Волині нетверезі водіївід адміністративної відповідальності.