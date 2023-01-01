На Волині оштрафували водія, який намагався підкупити копів
Сьогодні, 18:34
Ківерцівський райсуд на Волині визнав винним чоловіка, який пропонував «відкупне» працівникам поліції.
Про це йдеться у вироку суду.
Поліцейські у вересні цьогоріч виявили автомобіль «Фольксваген» під керуванням чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Поки на порушника складали протокол, йому спало на думку запропонувати правоохоронцям калим обсягом 1000 гривень.
За це і постав перед судом. Свою провину чоловік визнав повністю.
Тож суд визнав його винним за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу і оштрафував на 18,7 тисячі гривень.
Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Нагадаємо, на Волині нетверезі водії намагались відкупитись від адміністративної відповідальності.
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Про це йдеться у вироку суду.
Поліцейські у вересні цьогоріч виявили автомобіль «Фольксваген» під керуванням чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Поки на порушника складали протокол, йому спало на думку запропонувати правоохоронцям калим обсягом 1000 гривень.
За це і постав перед судом. Свою провину чоловік визнав повністю.
Тож суд визнав його винним за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу і оштрафував на 18,7 тисячі гривень.
Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Нагадаємо, на Волині нетверезі водії намагались відкупитись від адміністративної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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