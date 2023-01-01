На Волині оштрафували водія, який намагався підкупити копів

На Волині оштрафували водія, який намагався підкупити копів
Ківерцівський райсуд на Волині визнав винним чоловіка, який пропонував «відкупне» працівникам поліції.

Про це йдеться у вироку суду.

Поліцейські у вересні цьогоріч виявили автомобіль «Фольксваген» під керуванням чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поки на порушника складали протокол, йому спало на думку запропонувати правоохоронцям калим обсягом 1000 гривень.

За це і постав перед судом. Свою провину чоловік визнав повністю.
Тож суд визнав його винним за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу і оштрафував на 18,7 тисячі гривень.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Волині нетверезі водії намагались відкупитись від адміністративної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як підтримувати людину в процесі лікування наркоманії*
Сьогодні, 19:03
Гуртожиток луцького вишу реконструювали під житло для переселенців
Сьогодні, 18:50
На Волині оштрафували водія, який намагався підкупити копів
Сьогодні, 18:34
Луцькі рятувальники отримали німецьку техніку
Сьогодні, 18:18
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Давидчуком
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Суд насварив волинянина, діти якого жили в бруді та без їжі Суд насварив волинянина, діти якого жили в бруді та без їжі
Сьогодні, 19:16
Верховний суд скасував рішення у справі екс-судді з Луцька Верховний суд скасував рішення у справі екс-судді з Луцька
30 жовтень, 15:50
На Волині прикордонну смугу віддали у комунальну власність На Волині прикордонну смугу віддали у комунальну власність
27 жовтень, 19:18
Луцький суд розглядає скандальну справу ексдиректора скансена Луцький суд розглядає скандальну справу ексдиректора скансена
27 жовтень, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд насварив волинянина, діти якого жили в бруді та без їжі
Сьогодні, 19:16
 0
Як підтримувати людину в процесі лікування наркоманії*
Сьогодні, 19:03
 0
Гуртожиток луцького вишу реконструювали під житло для переселенців
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині оштрафували водія, який намагався підкупити копів
Сьогодні, 18:34
 0
Луцькі рятувальники отримали німецьку техніку
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8