Гуртожиток луцького вишу реконструювали під житло для переселенців





Про це йшлося під час сесії Луцької міської ради, інформує управління інформаційної роботи мерії.



Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що спеціалісти міської ради на реалізацію цього проєкту залучили майже 1,5 млн євро безповоротної фінансової допомоги від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.



“Роботи вже завершені, зараз ми з вами приймаємо це рішення і разом з університетом будемо заселяти туди внутрішньо переміщених осіб. Вважаю, що це дуже успішний та показовий проєкт, який проведено швидко з урахуванням усіх побажань як і грантодавця, так і людей”, - сказав міський голова.



Нагадаємо, у Волинській ОВА



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завершили реалізацію проєкту НЕФКО з реконструкції гуртожитку Луцького національного технічного університету для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.Про це йшлося під час сесії Луцької міської ради, інформує управління інформаційної роботи мерії.Луцький міський головаповідомив, що спеціалісти міської ради на реалізацію цього проєкту залучили майже 1,5 млн євро безповоротної фінансової допомоги від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.“Роботи вже завершені, зараз ми з вами приймаємо це рішення і разом з університетом будемо заселяти туди внутрішньо переміщених осіб. Вважаю, що це дуже успішний та показовий проєкт, який проведено швидко з урахуванням усіх побажань як і грантодавця, так і людей”, - сказав міський голова.Нагадаємо, у Волинській ОВА опублікували перелік топ-10 роботодавців області, які найбільше працевлаштовують переселених українців.

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