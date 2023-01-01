Луцькі рятувальники отримали німецьку техніку

Луцькі рятувальники отримали німецьку техніку
Аварійно-рятувальний загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області отримав нову пожежну автодрабину від німецького виробника Iveco-Magirus M32L-AS.

Про це пише Бізнес. Цензор.

Нова пожежна автодрабина має довжину 32 метри.

"Цього достатньо для забезпечення евакуації людей чи гасіння пожеж на висоті близько 9-10 поверхів. До того ж, спецмашина має досконалу систему керування – в її люльці встановлений додатковий дистанційний пульт, що допомагає рятувальникам скорегувати розміщення буквально з точністю до сантиметру. В умовах, коли діяти потрібно швидко — це безперечна перевага", – зазначається у повідомленні.
Луцькі рятувальники отримали німецьку техніку

Пожежна автодрабина має вантажопідйомність до 400 кг, а отже дозволяє двом рятувальникам евакуювати двох людей за один раз.
Люлька автодрабини також може працювати автономно. Для гасіння вогню оператор, знаходячись на платформі машини, може направити драбину до активної зони пожежі й застосувати лафетний ствол для гасіння. Ще однією особливістю техніки є корисна переламна верхня секція драбини, а також конструктивне рішення, яке дозволяє використовувати її як підйомний кран.
Луцькі рятувальники отримали німецьку техніку

Техніку розроблено й створено на німецькому виробництві Iveco Magirus GmbH в місті Ульм. Там же рятувальники з Луцька пройшли тижневий курс, де навчались користуватись технікою в Пожежній академії Magirus.

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Теги: рятувальники, Волинь
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