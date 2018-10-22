Як підтримувати людину в процесі лікування наркоманії*





Роль близьких та друзів у процесі лікування

Залежність від наркотиків зачіпає багато сфер життєдіяльності людини, внаслідок чого найчастіше виникають проблеми із законом, загострюється обстановка в сім'ї. Крім того, страждає здоров'я та психіка залежного, адже наркомани – це насамперед хворі люди. Тому дуже важливо вчасно надати їм допомогу, допоки не настали незворотні наслідки.



Виявивши у свого близького



• розширені зіниці;

• безсоння;

• постійна безпричинна тривога;

• біль в м'язах;

• чхання та нежить.



Емоційна підтримка

Насамперед необхідно заручитися підтримкою близьких і спільно боротися із проблемою. Для початку у спілкуванні з наркозалежною людиною необхідно позбутися закидів і нападок у її бік, оскільки приниження та образи лише погіршать проблему. Щоб досягти позитивних результатів у



• у спілкуванні та у взаєминах з хворим потрібно бути рішучим та розважливим;

• не піддаватися на вмовляння та обіцянки з боку наркозалежного, який не виявляє при цьому конкретних кроків до виправлення;

• не сподіватися на диво – наркотична залежність сама не мине;

• не боятися звернутися за допомогою до профільних фахівців – лікаря нарколога, психолога;

• ретельно дотримуватись усіх приписів фахівців.



Ваша допомога не повинна супроводжуватись проявом жалю. Це може негативно вплинути на весь процес лікування.



Наркоманія має негативні наслідки як на самого залежного, так і на його рідних та близьке оточення. Усі наркомани проходять 4 стадії наркоманії:



• перша – прояв інтересу до наркотичної чи психотропної речовини;

• друга – формування фізичної залежності;

• третя – поява соматичних порушень;

• четверта - повна залежність від наркотичних речовин.



На якій би стадії не був наркоман, дуже важливо знайти до нього підхід і надати підтримку. Головне - дати йому зрозуміти, що він не один, ви, як і раніше, його любите, не зважаючи ні на що, проте дуже хвилюєтеся і турбуєтеся про його здоров'я.



Розмовляти з хворим слід спокійно, без моралі та докорів, адже в іншому випадку можна отримати зворотну реакцію, що небажано в даній ситуації. Якщо хворому важко говорити на цю тему, не варто наполягати, а треба дати при цьому час.



Дуже важкий етап для всіх у лікуванні – це ламання наркоманів. У цей період потрібно бути дуже терплячим, адже поведінка наркомана стає непередбачуваною. Головне у цьому процесі – кінцевий результат, на досягнення якого мають працювати всі, попри труднощі.



Мотивація наркозалежних та близьких

Однак для отримання позитивного результату недостатньо лише умовити наркомана на лікування. Оскільки медикаментозне лікування – це лише частина шляху, важливо сформувати у хворого мотивацію до одужання. Для цього потрібно постійно говорити з ним, підтримувати морально. Намагатись поговорити на теми впливу наркотиків на організм, піднести їх в іншому аспекті.



Більшість наркоманів не вважають наркотики причиною своїх проблем. Тут важливо знайти підхід та підібрати потрібні слова, створити комфортні умови. Поступово необхідно добитися того, щоб хворий усвідомив, яка згубна шкода наркотиків для його організму. Головне в розмовах - частіше нагадувати хворому, яким цікавим і яскравим було його життя до початку вживання.



Клініка «Ренесанс-Київ» – допомога у лікуванні наркоманії

Спільне подолання наркозалежності успішніше й у результаті призведе до повернення наркомана до повноцінного життя. Тому найкращим варіантом у боротьбі з наркоманією буде звернення до фахівців.



На сьогодні реабілітаційні центри для наркоманів у Києві ефективно допомагають успішно подолати наркотичну залежність. Так, клініка «Ренесанс-Київ» надає медичні послуги з лікування наркозалежності, а також проводить реабілітацію наркоманів. Крім того, пропонується робота психолога як із самим пацієнтом, так і з його родичами. Це дає можливість близьким людям поглянути на ситуацію, що склалася, з іншого боку, дізнатися все про наркоманію. Проведені сеанси психотерапії навчать родичів розпізнати маніпуляції та знизити ризик повторних зривів.



Фахівці клініки застосовують індивідуальний підхід до кожного пацієнта, від цього залежать методи лікування та їх тривалість. У центрі працюють досвідчені наркологи Києва, які використовують у лікуванні новітні методи, а саме VR-технології у лікуванні наркозалежності. Все це в комплексі дає можливість хворому повернутись до нормального життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сучасне суспільство зіткнулося з такою серйозною проблемою як наркоманія, наслідки якої дуже згубні. Як правило, залежність виникає внаслідок вживання будь-якої наркотичної речовини або препарату, що має сильний психоактивний ефект.Залежність від наркотиків зачіпає багато сфер життєдіяльності людини, внаслідок чого найчастіше виникають проблеми із законом, загострюється обстановка в сім'ї. Крім того, страждає здоров'я та психіка залежного, адже наркомани – це насамперед хворі люди. Тому дуже важливо вчасно надати їм допомогу, допоки не настали незворотні наслідки.Виявивши у свого близького ознаки наркомана , слід вживати заходів – звертатися до клініки. Основні симптоми наркоманів складно не помітити:• розширені зіниці;• безсоння;• постійна безпричинна тривога;• біль в м'язах;• чхання та нежить.Насамперед необхідно заручитися підтримкою близьких і спільно боротися із проблемою. Для початку у спілкуванні з наркозалежною людиною необхідно позбутися закидів і нападок у її бік, оскільки приниження та образи лише погіршать проблему. Щоб досягти позитивних результатів у лікуванні наркоманії , необхідно дотримуватись певних рекомендацій:• у спілкуванні та у взаєминах з хворим потрібно бути рішучим та розважливим;• не піддаватися на вмовляння та обіцянки з боку наркозалежного, який не виявляє при цьому конкретних кроків до виправлення;• не сподіватися на диво – наркотична залежність сама не мине;• не боятися звернутися за допомогою до профільних фахівців – лікаря нарколога, психолога;• ретельно дотримуватись усіх приписів фахівців.Ваша допомога не повинна супроводжуватись проявом жалю. Це може негативно вплинути на весь процес лікування.Наркоманія має негативні наслідки як на самого залежного, так і на його рідних та близьке оточення. Усі наркомани проходять 4 стадії наркоманії:• перша – прояв інтересу до наркотичної чи психотропної речовини;• друга – формування фізичної залежності;• третя – поява соматичних порушень;• четверта - повна залежність від наркотичних речовин.На якій би стадії не був наркоман, дуже важливо знайти до нього підхід і надати підтримку. Головне - дати йому зрозуміти, що він не один, ви, як і раніше, його любите, не зважаючи ні на що, проте дуже хвилюєтеся і турбуєтеся про його здоров'я.Розмовляти з хворим слід спокійно, без моралі та докорів, адже в іншому випадку можна отримати зворотну реакцію, що небажано в даній ситуації. Якщо хворому важко говорити на цю тему, не варто наполягати, а треба дати при цьому час.Дуже важкий етап для всіх у лікуванні – це ламання наркоманів. У цей період потрібно бути дуже терплячим, адже поведінка наркомана стає непередбачуваною. Головне у цьому процесі – кінцевий результат, на досягнення якого мають працювати всі, попри труднощі.Однак для отримання позитивного результату недостатньо лише умовити наркомана на лікування. Оскільки медикаментозне лікування – це лише частина шляху, важливо сформувати у хворого мотивацію до одужання. Для цього потрібно постійно говорити з ним, підтримувати морально. Намагатись поговорити на теми впливу наркотиків на організм, піднести їх в іншому аспекті.Більшість наркоманів не вважають наркотики причиною своїх проблем. Тут важливо знайти підхід та підібрати потрібні слова, створити комфортні умови. Поступово необхідно добитися того, щоб хворий усвідомив, яка згубна шкода наркотиків для його організму. Головне в розмовах - частіше нагадувати хворому, яким цікавим і яскравим було його життя до початку вживання.Спільне подолання наркозалежності успішніше й у результаті призведе до повернення наркомана до повноцінного життя. Тому найкращим варіантом у боротьбі з наркоманією буде звернення до фахівців.На сьогодні реабілітаційні центри для наркоманів у Києві ефективно допомагають успішно подолати наркотичну залежність. Так, клініка «Ренесанс-Київ» надає медичні послуги з лікування наркозалежності, а також проводить реабілітацію наркоманів. Крім того, пропонується робота психолога як із самим пацієнтом, так і з його родичами. Це дає можливість близьким людям поглянути на ситуацію, що склалася, з іншого боку, дізнатися все про наркоманію. Проведені сеанси психотерапії навчать родичів розпізнати маніпуляції та знизити ризик повторних зривів.Фахівці клініки застосовують індивідуальний підхід до кожного пацієнта, від цього залежать методи лікування та їх тривалість. У центрі працюють досвідчені наркологи Києва, які використовують у лікуванні новітні методи, а саме VR-технології у лікуванні наркозалежності. Все це в комплексі дає можливість хворому повернутись до нормального життя.

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