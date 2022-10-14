ТОП-10 волинських фірм, які найактивніше працевлаштовують переселенців

ТОП-10 волинських фірм, які найактивніше працевлаштовують переселенців
У Волинській ОВА опублікували перелік топ-10 роботодавців області, які найбільше працевлаштовують переселених українців.

Про це пресслужба ОВА повідомляє у фейсбуці.

За час воєнного стану до служб Волинського центру зайнятості звернулось 3477 осіб з числа вимушених переселенців. Найбільша кількість звернень громадян, які перемістились на Волинь, надійшла від жителів Донецької, Харківської, Луганської та Херсонської областей, – розповіла на брифінгу директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин.

За сприяння служби зайнятості, знайшли роботу 1034 запитувачі, які перемістились з інших регіонів України. Серед посад, на які уже працевлаштовані переселенці: кухар, швачка, продавець продовольчих товарів, касир, бухгалтер, укладальник-пакувальник, підсобний робітник, оператор лінії у виробництві харчової продукції, завантажувач-вивантажувач харчової продукції, електрогазозварник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, водій автотранспортних засобів, сестра медична, лаборант, лікар, інженер-енергетик, інженер-проектувальник тощо.

До слова, роботодавцями Волинської області, які найбільше працевлаштовують переселених українців, стали підприємства:

1. ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ» (71 працівник)
2. ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» (58 працівників)
3. ТОВ «Континіум-трейд» (24)
4. СП ТОВ «Модерн-експо» (18)
5. ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» (13)
6. ПП «Здорова сім’я» (10)
7. КП «Луцький зоопарк» (9)
8. ПрАТ «Едельвіка» (9)
9. ТОВ «Луцька аграрна компанія» (7)
10. ТОВ «Володимирська фабрика гофротари» (7).

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Теги: працевлаштування, Волинь
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