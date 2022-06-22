Співак із Волині отримав престижну нагороду
Сьогодні, 15:21
Стали відомі переможці незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS 2023. Серед них – волинянин YAKTAK.
Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.
У Жовтневому палаці в Києві відбулася друга церемонія вручення цієї премії. У головних номінаціях премії були представлені нові обличчя у жанрах поп, рок, альтернатива та естрада, а також уже досвідчені представники цієї індустрії. Усього – 14 номінацій.
У номінації «Найкращі нові імена поп-музики» переміг YAKTAK. Співак випустив уже не один хіт, серед яких – спільний трек з KOLA «Порічка».
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Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.
У Жовтневому палаці в Києві відбулася друга церемонія вручення цієї премії. У головних номінаціях премії були представлені нові обличчя у жанрах поп, рок, альтернатива та естрада, а також уже досвідчені представники цієї індустрії. Усього – 14 номінацій.
У номінації «Найкращі нові імена поп-музики» переміг YAKTAK. Співак випустив уже не один хіт, серед яких – спільний трек з KOLA «Порічка».
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