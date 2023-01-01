Волинь отримає нові реанімобілі
Сьогодні, 15:00
Для Волині та ще чотирьох областей за кошти United24 придбали 15 нових реанімобілів.
Про це у фейсбуці повідомляє МОЗ.
15 реанімобілів, придбаних за кошти United24, їдуть у регіони. Автівки будуть працювати в центрах «екстренки» Київської, Черкаської, Львівської, Волинської та Чернівецької областей.
«Швидкі» типу С – це фактично реанімація на колесах. Вони мають все необхідне для швидкого та безпечного транспортування до лікарень важкохворих та важкопоранених пацієнтів. Автомобілі обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень тощо.
Вартість кожної такої автівки – 2 600 000 гривень.
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Про це у фейсбуці повідомляє МОЗ.
15 реанімобілів, придбаних за кошти United24, їдуть у регіони. Автівки будуть працювати в центрах «екстренки» Київської, Черкаської, Львівської, Волинської та Чернівецької областей.
«Швидкі» типу С – це фактично реанімація на колесах. Вони мають все необхідне для швидкого та безпечного транспортування до лікарень важкохворих та важкопоранених пацієнтів. Автомобілі обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень тощо.
Вартість кожної такої автівки – 2 600 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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