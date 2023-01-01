Загинули батько і троє синів із Волині: деталі моторошної аварії
Сьогодні, 14:20
У жахливій автопригоді у Польщі загинули четверо волинян – батько і троє синів. Мама загиблих хлопців із двома доньками на той час була в Україні.
Деталі моторошної ДТП опублікував Обозреватель.
На дорозі у польському Воля-Хойнаті біля Рави Мазовецької 30 серпня сталася страшна аварія. Автомобіль BMW, в якому їхало п'ятеро українців, зіткнувся з вантажним бусом Fiat Dukato.
Внаслідок аварії загинули 42-річний голова родини Олександр Фенік, а також його сини: 19-річний Владислав Горват, 16-річний Денис Горват та Дмитро Горват, якому через два місяці мало виповнитися 15 років.
Як розповіла тітка хлопчиків Оксана, того ранку сім'я вирушила на закупівлі. Йшов дощ, мабуть, автомобіль понесло і розвернуло на дорозі, в цей час у нього врізався бус.
"Удар стався з боку водія. На місці загинув Денис. Батька та Владислава забрали до лікарні, вони там померли за кілька годин. А Діма помер у лікарні через три дні", – розповідає Оксана.
У той час, як сталася трагедія, мама хлопчиків із ще двома доньками перебувала в Україні, вони приїхали оформляти документи. Тут же мешкає ще одна, старша дочка, у якої вже своя сім'я та двоє дітей. Її чоловік зараз служить у ЗСУ.
Сім'я до Польщі приїхала із села Смолява Волинської області. Батьки там працювали, діти теж працювали, а молодший Дмитро дистанційно навчався у гімназії Смоляви.
"Хлопчики працювали на сезонних роботах, збирали яблука, овочі. Від роботи вони ніколи не відмовлялися, самі заробляли на себе, і все купували за свої гроші. Денис ходив до спортзалу. Вони всі були дуже спортивні, вели здоровий спосіб життя. Влад захоплювався автомобілями, він уже заробив у Польщі собі на авто. Хлопці виховані та ввічливі, ніхто про них поганого слова не міг сказати", – згадує про них родичка.
У селі про сім'ю теж відгукуються лише добре.
Попрощалися з батьком та синами 21 вересня. Поки мама із доньками буде в Україні, до Польщі вони зараз не поїдуть.
Як пише польська преса, у бусі перебували двоє людей – водій та пасажир, вони не постраждали.
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Деталі моторошної ДТП опублікував Обозреватель.
На дорозі у польському Воля-Хойнаті біля Рави Мазовецької 30 серпня сталася страшна аварія. Автомобіль BMW, в якому їхало п'ятеро українців, зіткнувся з вантажним бусом Fiat Dukato.
Внаслідок аварії загинули 42-річний голова родини Олександр Фенік, а також його сини: 19-річний Владислав Горват, 16-річний Денис Горват та Дмитро Горват, якому через два місяці мало виповнитися 15 років.
Як розповіла тітка хлопчиків Оксана, того ранку сім'я вирушила на закупівлі. Йшов дощ, мабуть, автомобіль понесло і розвернуло на дорозі, в цей час у нього врізався бус.
"Удар стався з боку водія. На місці загинув Денис. Батька та Владислава забрали до лікарні, вони там померли за кілька годин. А Діма помер у лікарні через три дні", – розповідає Оксана.
У той час, як сталася трагедія, мама хлопчиків із ще двома доньками перебувала в Україні, вони приїхали оформляти документи. Тут же мешкає ще одна, старша дочка, у якої вже своя сім'я та двоє дітей. Її чоловік зараз служить у ЗСУ.
Сім'я до Польщі приїхала із села Смолява Волинської області. Батьки там працювали, діти теж працювали, а молодший Дмитро дистанційно навчався у гімназії Смоляви.
"Хлопчики працювали на сезонних роботах, збирали яблука, овочі. Від роботи вони ніколи не відмовлялися, самі заробляли на себе, і все купували за свої гроші. Денис ходив до спортзалу. Вони всі були дуже спортивні, вели здоровий спосіб життя. Влад захоплювався автомобілями, він уже заробив у Польщі собі на авто. Хлопці виховані та ввічливі, ніхто про них поганого слова не міг сказати", – згадує про них родичка.
У селі про сім'ю теж відгукуються лише добре.
Попрощалися з батьком та синами 21 вересня. Поки мама із доньками буде в Україні, до Польщі вони зараз не поїдуть.
Як пише польська преса, у бусі перебували двоє людей – водій та пасажир, вони не постраждали.
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