Назвали переможця тендеру на зведення житла для переселенців у Ковелі

Назвали переможця тендеру на зведення житла для переселенців у Ковелі
Провели тендер на будівництво у Ковелі енергоефективного житла для переселенців. Переможцем стало підприємство «Житлобуд-2».

Про це в телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

За словами міського голови, у межах проєкту «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні» підписали договір підряду між управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковельської міської ради та переможцем тендеру на виконання будівельних робіт ТзОВ «Житлобуд-2» на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вулиці Володимира Кияна, 49А.

«Цей проєкт, що фінансується Європейським Союзом за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO, дасть змогу отримати новий дім, побудований з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, багатьом людям, які втратили житло через війну в Україні», - заявив Чайка.

За його словами, найближчим часом підрядник розпочне роботи на об’єкті. Закінчення робіт та заселення планують на осінь 2024 року.

Нагадаємо, комунальне підприємство із Мар’янівки на Волині хотіло витратити понад пів мільйона гривень на вантажний Renault Trafic 2018 року випуску. Однак, угода зірвалась.

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Теги: тендер, гроші
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