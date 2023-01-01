Водоканал на Волині попередив про погіршення якості питної води





Про це у фейсбуці повідомляє комунальне підприємство «Нововолинськводоканал».



Адміністрація КП звернулася до мешканців Нововолинська із попередженням, що у місті можливе тимчасове погіршення якості питної води.



«Наразі на Північному водозаборі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Просимо вибачення за тимчасові незручності та вдячні за розуміння», - зазначила адміністрація КП «Нововолинськводоканал».



Нагадаємо, у Луцьку тимчасово припинили роботу малих котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальники застерегли мешканців Нововолинська, що у зв’язку із ремонтними роботами якість питної води може погіршитися.Про це у фейсбуці повідомляє комунальне підприємство «Нововолинськводоканал».Адміністрація КП звернулася до мешканців Нововолинська із попередженням, що у місті можливе тимчасове погіршення якості питної води.«Наразі на Північному водозаборі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Просимо вибачення за тимчасові незручності та вдячні за розуміння», - зазначила адміністрація КП «Нововолинськводоканал».Нагадаємо, у Луцькуроботу малих котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.

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