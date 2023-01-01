Водоканал на Волині попередив про погіршення якості питної води

Водоканал на Волині попередив про погіршення якості питної води
Комунальники застерегли мешканців Нововолинська, що у зв’язку із ремонтними роботами якість питної води може погіршитися.

Про це у фейсбуці повідомляє комунальне підприємство «Нововолинськводоканал».

Адміністрація КП звернулася до мешканців Нововолинська із попередженням, що у місті можливе тимчасове погіршення якості питної води.

«Наразі на Північному водозаборі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Просимо вибачення за тимчасові незручності та вдячні за розуміння», - зазначила адміністрація КП «Нововолинськводоканал».

Нагадаємо, у Луцьку тимчасово припинили роботу малих котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.

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Теги: вода, Волинь
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