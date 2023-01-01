Синоптики: листопад на Волині буде значно теплішим за норму
Сьогодні, 17:06
Середньомісячна температура у листопаді на Волині буде істотно вищою за норму.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Як ідеться у повідомленні, середня місячна температура передбачається 4,2° тепла, що на 0,7-1,4° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 41 мм, що в межах норми.
Водночас синоптики нагадали, що абсолютний максимум температури у листопаді на Волині за час спостережень становив 20-22° тепла, а абсолютний мінімум температури – 18-25° морозу.
Нагадаємо, у перший тиждень листопада синоптики прогнозують мінливу погоду із поступовим зниженням температури.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Як ідеться у повідомленні, середня місячна температура передбачається 4,2° тепла, що на 0,7-1,4° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 41 мм, що в межах норми.
Водночас синоптики нагадали, що абсолютний максимум температури у листопаді на Волині за час спостережень становив 20-22° тепла, а абсолютний мінімум температури – 18-25° морозу.
Нагадаємо, у перший тиждень листопада синоптики прогнозують мінливу погоду із поступовим зниженням температури.
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