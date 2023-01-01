Синоптики: листопад на Волині буде значно теплішим за норму

Середньомісячна температура у листопаді на Волині буде істотно вищою за норму.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Як ідеться у повідомленні, середня місячна температура передбачається 4,2° тепла, що на 0,7-1,4° вище за норму.Місячна кількість опадів очікується 41 мм, що в межах норми.Водночас синоптики нагадали, що абсолютний максимум температури у листопаді на Волині за час спостережень становив 20-22° тепла, а абсолютний мінімум температури – 18-25° морозу.Нагадаємо, у перший тиждень листопадамінливу погоду із поступовим зниженням температури.