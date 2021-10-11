МВС запустило телеграмканал щодо зниклих безвісти

МВС запустило телеграмканал щодо зниклих безвісти
МВС посилює комунікацію та запускає телеграмканал уповноваженого щодо Реєстру зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС України.

У ньому буде ключова інформація з пошуку осіб, взаємодії з Міністерством оборони та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

«Наше ключове завдання — надати всю необхідну інформацію, адже довіра до Реєстру й відповідно кількість звернень постійно зростає», - зазначили в МВС.

Протягом жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків - в середньому, 91 на добу.

За останні 10 днів надійшло 792 звернення.

Обробили 12 526 запитів та видали 11 736 витягів. З них 88 - щодо дітей.

Нагадаємо, підтвердилася інформація про загибель ще одного Героя з Любешівської громади – Ігоря Савчука, який вважався зниклим безвісти.

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Теги: зниклі безвісти, Україна
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