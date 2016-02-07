«Львівська політехніка» не звільнятиме Фаріон до 23 листопада

Ірина Фаріон залишатиметься викладачкою Національного університету "Львівська політехніка" щонайменше до 23 листопада.



Про це повідомляє



За словами представника протестуючих студентів, який озвучив позицію керівництва "Львівської політехніки", наразі для звільнення Фаріон "немає правових і законних підстав".



"23 числа буде зібрана комісія і буде винесено рішення. Треба порадитись з юристами, бо всі мають бути рівними перед законом", - сказали у ректораті вишу.



Натомість студенти мають намір повторити свій протест, якщо скандальну викладачку не усунуть з посади.



"Якщо 23 листопада, після повторного засідання, не звільнять Фаріон, то 24 листопада ми проведемо повторний мітинг. До останнього", - сказали студенти.



Нагадаємо, зранку 14 листопада більше тисячі студентів "Львівської політехніки" зібралися біля стін своєї Альма-матер із вимогою усунути Ірину Фаріон.



Основною вимогою студентів є звільнення Фаріон на підставі її ксенофобних заяв щодо російськомовних військових ЗСУ.



"Я не можу назвати <російськомовних військовослужбовців> українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими, ну і все. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю", - сказала на початку листопада вона в інтерв’ю Яніні Соколовій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одіозназалишатиметься викладачкою Національного університету "Львівська політехніка" щонайменше до 23 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення університетської комісії, яка була скликана ректоратом вишу.За словами представника, який озвучив позицію керівництва "Львівської політехніки", наразі для звільнення Фаріон "немає правових і законних підстав"."23 числа буде зібрана комісія і буде винесено рішення. Треба порадитись з юристами, бо всі мають бути рівними перед законом", - сказали у ректораті вишу.Натомість студенти мають намір повторити свій протест, якщо скандальну викладачку не усунуть з посади."Якщо 23 листопада, після повторного засідання, не звільнять Фаріон, то 24 листопада ми проведемо повторний мітинг. До останнього", - сказали студенти.Нагадаємо, зранку 14 листопада більше тисячі студентів "Львівської політехніки" зібралися біля стін своєї Альма-матер із вимогою усунути Ірину Фаріон.Основною вимогою студентів є звільнення Фаріон на підставі її ксенофобних заяв щодо російськомовних військових ЗСУ."Я не можу назвати <російськомовних військовослужбовців> українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими, ну і все. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю", - сказала на початку листопада вона в інтерв’ю

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію