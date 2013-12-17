Вимагають звільнення з університету Фаріон: львівські студенти вийшли на мітинг

Вимагають звільнення з університету Фаріон: львівські студенти вийшли на мітинг
Сьогодні, 14 листопада, у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнення мовознавиці Ірини Фаріон із Національного університету "Львівська політехніка".

Про це повідомляє з місця події кореспондентка Суспільного.

Збір студенти розпочали близько 12 год. біля головного корпусу "Львівської політехніки".

Із собою учасники протесту принесли плакати "Фаріон — геть", "Ірина Фаріон ганьбить Україну".

Серед учасників мітингу — студенти НУ "Львівська політехніка", ЛНУ Івана Франка, коледжу індустрії моди КНУКіМ та інші. На початку вони виконали гімн.

Серед студентів, які вийшли на протест, Софія з Кременчука.

"Ми вийшли на цей протест, щоб домогтися звільнення Ірини Фаріон з університету. Тому що мій батько військовий і я хвилююся за нього постійно. Коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. Є предмети, які вона викладає у мене", — каже студентка НУ "Львівська політехніка" Софія.

До студентів вийшли представники Львівської політехніки та запросили їхніх представників у адміністрацію.
Вимагають звільнення з університету Фаріон: львівські студенти вийшли на мітинг

Напередодні, 13 листопада, ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на новину про те, що російська ФСБ затримала проукраїнського студента з Криму. Це трапилось після того, як вона опублікувала у соцмережах скріншот електронного листа з особистими даними юнака. Попри те, що у листі кримчанин вказав, що навчається у Сімферополі, науковиця заявила, що не знає, звідки люди, які її підтримують.
Вимагають звільнення з університету Фаріон: львівські студенти вийшли на мітинг

Реакцію на ситуацію Ірина Фаріон опублікувала на Telegram-каналі.

"Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся — поборете", — заявила мовознавиця.

У пресслужбі Львівського національного університету "Львівська політехніка", де викладає Ірина Фаріон, повідомили, що створили робочу групу щодо цієї ситуації. Вона працюватиме до 22 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Фаріон, студенти, мітинг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зібрали і здали на переробку більше 100 кілограмів пінопласту
Сьогодні, 13:55
Вимагають звільнення з університету Фаріон: львівські студенти вийшли на мітинг
Сьогодні, 13:18
На Волині військовий одружився зі своєю коханою
Сьогодні, 13:05
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 15 – 19 листопада
Сьогодні, 12:33
Ворожий обстріл обірвав життя волинянина Олега Ковальчука
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
Як протестують студенти в Італії. ВІДЕО Як протестують студенти в Італії. ВІДЕО
17 грудень, 2013, 00:59
У Раді спростували інформацію про скасування заочної форми навчання у вишах
08 листопад, 22:54
Заочне навчання скасують: уряд підтримав новий законопроєкт Заочне навчання скасують: уряд підтримав новий законопроєкт
23 жовтень, 21:45
«Не кожен може бути військовим психологом»: у Луцьку відбулась зустріч ветерана війни зі студентами «Не кожен може бути військовим психологом»: у Луцьку відбулась зустріч ветерана війни зі студентами
19 жовтень, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зібрали і здали на переробку більше 100 кілограмів пінопласту
Сьогодні, 13:55
 0
Вимагають звільнення з університету Фаріон: львівські студенти вийшли на мітинг
Сьогодні, 13:18
 0
На Волині військовий одружився зі своєю коханою
Сьогодні, 13:05
 0
Нова ера імпорту з Китаю: як ефективно доставити вантаж з Китаю до України*
Сьогодні, 12:51
 0
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 15 – 19 листопада
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8