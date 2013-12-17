Вимагають звільнення з університету Фаріон: львівські студенти вийшли на мітинг

Ірини Фаріон із Національного університету "Львівська політехніка".



Про це повідомляє з місця події кореспондентка



Збір студенти розпочали близько 12 год. біля головного корпусу "Львівської політехніки".



Із собою учасники протесту принесли плакати "Фаріон — геть", "Ірина Фаріон ганьбить Україну".



Серед учасників мітингу — студенти НУ "Львівська політехніка", ЛНУ Івана Франка, коледжу індустрії моди КНУКіМ та інші. На початку вони виконали гімн.



Серед студентів, які вийшли на протест, Софія з Кременчука.



"Ми вийшли на цей протест, щоб домогтися звільнення Ірини Фаріон з університету. Тому що мій батько військовий і я хвилююся за нього постійно. Коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. Є предмети, які вона викладає у мене", — каже студентка НУ "Львівська політехніка" Софія.



До студентів вийшли представники Львівської політехніки та запросили їхніх представників у адміністрацію.



Напередодні, 13 листопада, ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на новину про те, що



Реакцію на ситуацію Ірина Фаріон опублікувала на Telegram-каналі.



"Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся — поборете", — заявила мовознавиця.



У пресслужбі Львівського національного університету "Львівська політехніка", де викладає Ірина Фаріон, повідомили, що створили робочу групу щодо цієї ситуації. Вона працюватиме до 22 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 листопада, у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнення мовознавицііз Національного університету "Львівська політехніка".Про це повідомляє з місця події кореспондентка Суспільного Збір студенти розпочали близько 12 год. біля головного корпусу "Львівської політехніки".Із собою учасники протесту принесли плакати "Фаріон — геть", "Ірина Фаріон ганьбить Україну".Серед учасників мітингу — студенти НУ "Львівська політехніка", ЛНУ Івана Франка, коледжу індустрії моди КНУКіМ та інші. На початку вони виконали гімн.Серед студентів, які вийшли на протест,з Кременчука."Ми вийшли на цей протест, щоб домогтися звільнення Ірини Фаріон з університету. Тому що мій батько військовий і я хвилююся за нього постійно. Коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. Є предмети, які вона викладає у мене", — каже студентка НУ "Львівська політехніка" Софія.До студентів вийшли представники Львівської політехніки та запросили їхніх представників у адміністрацію.Напередодні, 13 листопада, ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на новину про те, що російська ФСБ затримала проукраїнського студента з Криму . Це трапилось після того, як вона опублікувала у соцмережах скріншот електронного листа з особистими даними юнака. Попри те, що у листі кримчанин вказав, що навчається у Сімферополі, науковиця заявила, що не знає, звідки люди, які її підтримують.Реакцію на ситуацію Ірина Фаріон опублікувала на Telegram-каналі."Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся — поборете", — заявила мовознавиця.У пресслужбі Львівського національного університету "Львівська політехніка", де викладає Ірина Фаріон, повідомили, що створили робочу групу щодо цієї ситуації. Вона працюватиме до 22 листопада.

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