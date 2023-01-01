«Знаємо похвилинно, що і як відбулось»: Умєров – про результати перевірки щодо трагедії 128-ої бригади

«Знаємо похвилинно, що і як відбулось»: Умєров – про результати перевірки щодо трагедії 128-ої бригади
Міністр оборони Рустем Умєров отримав від Головної інспекції МОУ доповідь про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді.

Про це він написав у фейсбуці.

"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути.

Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів.

В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", - йдеться в дописі.

Умєров зазначив, що слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Він доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

"Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", - наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, що окупанти 3 листопада завдали удару по військових 128 ОГШБр, коли ті, зібралися для нагородження на честь Дня артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області.

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Теги: 128 бригада, військові, ракетний удар
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