Росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців
Сьогодні, 09:41
За минулу добу, 13 листопада, росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу – близько 313470 (+920) осіб,
✔ танків – 5362 (+8) од,
✔ бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,
✔ артилерійських систем – 7589 (+20) од,
✔ РСЗВ – 882 (+1) од,
✔ засоби ППО – 580 (+0) од,
✔ літаків – 322 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),
✔ крилатих ракет – 1561 (+0),
✔ кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
✔ підводних човнів – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,
✔ спеціальної техніки – 1081 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу – близько 313470 (+920) осіб,
✔ танків – 5362 (+8) од,
✔ бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,
✔ артилерійських систем – 7589 (+20) од,
✔ РСЗВ – 882 (+1) од,
✔ засоби ППО – 580 (+0) од,
✔ літаків – 322 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),
✔ крилатих ракет – 1561 (+0),
✔ кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
✔ підводних човнів – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,
✔ спеціальної техніки – 1081 (+2).
Дані уточнюються.
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