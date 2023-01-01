Росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу – близько 313470 (+920) осіб,



✔ танків – 5362 (+8) од,



✔ бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,



✔ артилерійських систем – 7589 (+20) од,



✔ РСЗВ – 882 (+1) од,



✔ засоби ППО – 580 (+0) од,



✔ літаків – 322 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),



✔ крилатих ракет – 1561 (+0),



✔ кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,



✔ підводних човнів – 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,



✔ спеціальної техніки – 1081 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 13 листопада, росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.✔ особового складу – близько 313470 (+920) осіб,✔ танків – 5362 (+8) од,✔ бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,✔ артилерійських систем – 7589 (+20) од,✔ РСЗВ – 882 (+1) од,✔ засоби ППО – 580 (+0) од,✔ літаків – 322 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),✔ крилатих ракет – 1561 (+0),✔ кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,✔ підводних човнів – 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,✔ спеціальної техніки – 1081 (+2).Дані уточнюються.

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