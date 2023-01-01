Росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців

Росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців
За минулу добу, 13 листопада, росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу – близько 313470 (+920) осіб,

✔ танків – 5362 (+8) од,

✔ бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,

✔ артилерійських систем – 7589 (+20) од,

✔ РСЗВ – 882 (+1) од,

✔ засоби ППО – 580 (+0) од,

✔ літаків – 322 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),

✔ крилатих ракет – 1561 (+0),

✔ кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,

✔ підводних човнів – 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,

✔ спеціальної техніки – 1081 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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