Курс валют у Луцьку 14 листопада

Курс валют у Луцьку 14 листопада
14 листопада готівковий курс долара становить 37.60, продають його за 37.88.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.12, а продають за 40.44.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.92, а продають за 9.06.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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