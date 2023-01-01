Росія вночі запустила по Україні 9 ударних безпілотників і 2 ракети





Про це



"Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.Про це повідомили Повітряні сили."Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області", - йдеться в повідомленні.В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

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