У росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників, – Reuters

У росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників, – Reuters
Супутникові зображення показують прогрес у будівництві в росії заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе. Очікується, що Москва націлить їх на українські енергетичні об’єкти.

Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Незважаючи на прогрес у будівництві, ні Сполучені Штати, ні їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній.

У звіті йдеться, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, показало, що нове будівництво на заводі "прямо" корелювало з витоком поверхового плану будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом на початку цього року.

Згідно з іншими документами, що просочилися, будівля буде використовуватися для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських процесів виготовлення "і, зрештою, розширення можливостей безпілотника", йдеться у звіті.

На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами, йдеться в повідомленні.

"Оскільки швидко наближається зима... можна очікувати, що росія прискорить свої атаки Shahed-136 на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення", - наголошується у звіті.

"Ключовим протермінованим кроком" для Вашингтона є санкції проти "Алабуги" та пов’язаних з нею компаній, йдеться у звіті.

Білий дім, посольство росії та місія Ірану в ООН не відразу відповіли на запити журналістів про коментарі.

Завод розташований в 500 милях (800 км) на схід від Москви в Республіці Татарстан. ВАТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і 34% - республіці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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