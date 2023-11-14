У росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників, – Reuters





Про це пише



Незважаючи на прогрес у будівництві, ні Сполучені Штати, ні їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній.



У звіті йдеться, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, показало, що нове будівництво на заводі "прямо" корелювало з витоком поверхового плану будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом на початку цього року.



Згідно з іншими документами, що просочилися, будівля буде використовуватися для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських процесів виготовлення "і, зрештою, розширення можливостей безпілотника", йдеться у звіті.



На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами, йдеться в повідомленні.



"Оскільки швидко наближається зима... можна очікувати, що росія прискорить свої атаки Shahed-136 на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення", - наголошується у звіті.



"Ключовим протермінованим кроком" для Вашингтона є санкції проти "Алабуги" та пов’язаних з нею компаній, йдеться у звіті.



Білий дім, посольство росії та місія Ірану в ООН не відразу відповіли на запити журналістів про коментарі.



Завод розташований в 500 милях (800 км) на схід від Москви в Республіці Татарстан. ВАТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і 34% - республіці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Супутникові зображення показують прогрес у будівництві в росії заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе. Очікується, що Москва націлить їх на українські енергетичні об’єкти.Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.Незважаючи на прогрес у будівництві, ні Сполучені Штати, ні їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній.У звіті йдеться, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, показало, що нове будівництво на заводі "прямо" корелювало з витоком поверхового плану будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом на початку цього року.Згідно з іншими документами, що просочилися, будівля буде використовуватися для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських процесів виготовлення "і, зрештою, розширення можливостей безпілотника", йдеться у звіті.На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами, йдеться в повідомленні."Оскільки швидко наближається зима... можна очікувати, що росія прискорить свої атаки Shahed-136 на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення", - наголошується у звіті."Ключовим протермінованим кроком" для Вашингтона є санкції проти "Алабуги" та пов’язаних з нею компаній, йдеться у звіті.Білий дім, посольство росії та місія Ірану в ООН не відразу відповіли на запити журналістів про коментарі.Завод розташований в 500 милях (800 км) на схід від Москви в Республіці Татарстан. ВАТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і 34% - республіці.

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