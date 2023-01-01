П'яна матір вела стрім і змушувала дитину матюкатись: поліцейські склали адмінпротокол на лучанку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Відомості одразу ж були зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й скеровані на розгляд до ювенальної поліції.



Відео з непристойною поведінкою матері ми опублікували в



Правоохоронці оперативно встановили особу жінки, місце її проживання й одразу виїхали та проінспектували умови, в яких проживає дитина. Також з жінкою поспілкувалися щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.



Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей.



Наразі на волинянку складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.



Ювенальні поліцейські надалі стежитимуть за ситуацією у сімʼї, якщо подібне повториться - вирішуватиметься питання про вилучення дитини з сімʼї.



Як стало відомо раніше, користувачі соцмереж звернулися до поліції, повідомивши, що нетвереза лучанка під час прямої трансляції звертається до дитини лайливими словами і змушує її матюкатися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліцейські виявили відео з непристойною поведінкою матері в соцмережах у понеділок, 13 листопада, зранку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Відомості одразу ж були зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й скеровані на розгляд до ювенальної поліції.Відео з непристойною поведінкою матері ми опублікували в телеграм-каналі ВолиньПост Правоохоронці оперативно встановили особу жінки, місце її проживання й одразу виїхали та проінспектували умови, в яких проживає дитина. Також з жінкою поспілкувалися щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей.Наразі на волинянку складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.Ювенальні поліцейські надалі стежитимуть за ситуацією у сімʼї, якщо подібне повториться - вирішуватиметься питання про вилучення дитини з сімʼї.Як стало відомо раніше, користувачі соцмереж звернулися до поліції, повідомивши, що нетвереза лучанка під час прямої трансляції звертається до дитини лайливими словами і змушує її матюкатися.

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