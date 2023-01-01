П'яна матір вела стрім і змушувала дитину матюкатись: поліцейські склали адмінпротокол на лучанку
Сьогодні, 09:50
У Луцьку поліцейські виявили відео з непристойною поведінкою матері в соцмережах у понеділок, 13 листопада, зранку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Відомості одразу ж були зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й скеровані на розгляд до ювенальної поліції.
Відео з непристойною поведінкою матері ми опублікували в телеграм-каналі ВолиньПост.
Правоохоронці оперативно встановили особу жінки, місце її проживання й одразу виїхали та проінспектували умови, в яких проживає дитина. Також з жінкою поспілкувалися щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.
Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей.
Наразі на волинянку складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
Ювенальні поліцейські надалі стежитимуть за ситуацією у сімʼї, якщо подібне повториться - вирішуватиметься питання про вилучення дитини з сімʼї.
Як стало відомо раніше, користувачі соцмереж звернулися до поліції, повідомивши, що нетвереза лучанка під час прямої трансляції звертається до дитини лайливими словами і змушує її матюкатися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Відомості одразу ж були зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й скеровані на розгляд до ювенальної поліції.
Відео з непристойною поведінкою матері ми опублікували в телеграм-каналі ВолиньПост.
Правоохоронці оперативно встановили особу жінки, місце її проживання й одразу виїхали та проінспектували умови, в яких проживає дитина. Також з жінкою поспілкувалися щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.
Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей.
Наразі на волинянку складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
Ювенальні поліцейські надалі стежитимуть за ситуацією у сімʼї, якщо подібне повториться - вирішуватиметься питання про вилучення дитини з сімʼї.
Як стало відомо раніше, користувачі соцмереж звернулися до поліції, повідомивши, що нетвереза лучанка під час прямої трансляції звертається до дитини лайливими словами і змушує її матюкатися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:25
Із занедбаного будинку – у пансіонат: волинянина, якого соцслужби лишили у хаті-пустці, поселили у геріатричному
Сьогодні, 10:10
П'яна матір вела стрім і змушувала дитину матюкатись: поліцейські склали адмінпротокол на лучанку
Сьогодні, 09:50
Росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців
Сьогодні, 09:41
У росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників, – Reuters
Сьогодні, 09:26