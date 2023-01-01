П'яна матір вела стрім і змушувала дитину матюкатись: поліцейські склали адмінпротокол на лучанку

П'яна матір вела стрім і змушувала дитину матюкатись: поліцейські склали адмінпротокол на лучанку
У Луцьку поліцейські виявили відео з непристойною поведінкою матері в соцмережах у понеділок, 13 листопада, зранку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Відомості одразу ж були зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події й скеровані на розгляд до ювенальної поліції.

Відео з непристойною поведінкою матері ми опублікували в телеграм-каналі ВолиньПост.

Правоохоронці оперативно встановили особу жінки, місце її проживання й одразу виїхали та проінспектували умови, в яких проживає дитина. Також з жінкою поспілкувалися щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.

Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей.

Наразі на волинянку складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Ювенальні поліцейські надалі стежитимуть за ситуацією у сімʼї, якщо подібне повториться - вирішуватиметься питання про вилучення дитини з сімʼї.

Як стало відомо раніше, користувачі соцмереж звернулися до поліції, повідомивши, що нетвереза лучанка під час прямої трансляції звертається до дитини лайливими словами і змушує її матюкатися.

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Теги: лучанка, нетвереза, стрім, дитина, поліція
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