У місті на Волині горів автомобіль

У місті на Волині горів автомобіль
Протягом минулої доби рятувальники Ковельщини ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

13 листопада о 02:26 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Видраниця. На місце виклику направлено вогнеборців місцевої пожежної охорони, а також черговий підрозділ 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне. По прибуттю рятувальники за допомогою 2-х водяних стволів оперативно загасили пожежу, загорання ліквідовано о 03:02. Імовірна причина події — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

О 14:41 вогнеборці 4-ї ДПРЧ міста Ковель приборкали займання легкового автомобіля в місті Ковель. Імовірна причина пожежі — розгерметизація паливної (газової) системи автомобіля.

Черговий підрозділ 11-ї ДПРЧ селища Шацьк ліквідував загорання господарської споруди в селі Мельники. Імовірна причина займання — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста загасили горіння сміття на відкритій території на площі 0,003 га поблизу села Поповичі. Імовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: Рятувальники, пожежа, Волинь
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