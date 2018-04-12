Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад

Сергія Кальчевського кілька тижнів тому біля МакДональдса, що у Луцьку, вкрали велосипед. Поліція знайшла злодія, але ровера Сергію так і не повернули, бо зловмисник встиг здати крадений транспортний засіб у ломбард, де його швиденько продали.



Сергій Кальчевський працює у службі кур’єрської доставки, тож велосипедом користувався чи не щодня по роботі.



За день до крадіжки його велосипеда, на тій же велопарковці біля МакДональдса двоколісний вкрали у його колеги, при чому, як каже лучанин, це зробив той же злодій, за тією ж схемою із ломбардом.



Велосипед, до слова, не новий – моделі Giant АТХ 840.









Крадія затримали, але велосипед назад не повернули



«22 жовтня я залишив велосипед на велопарковці біля МакДональдса. Мене не було хвилин 15. Коли повернувся його вже не було. Я одразу звернувся у поліцію із заявою про крадіжку. Через два дні мені зателефонувала слідча Надія Попович, яка повідомила, що мій велосипед знайшли, а крадія затримали. На моє питання, як я можу повернути велосипед, слідча відповіла, що можу попросити обвинуваченого, щоб він викупив ровер з ломбарду або ж я повинен викупити його сам, а потім подати до суду на обвинуваченого з вимогою відшкодувати мені кошти. Тобто, свій велосипед, який хтось вкрав, я повинен викупляти в ломбарді?!», - обурливо розповідає Сергій.



Згодом, як зауважив потерпілий, велосипед у ломбарді, що на вулиці Кравчука, поряд із Варшавським ринком, продали за 1500 гривень, хоча, за оцінкою НДЕКЦ, він вартує трохи більше 6 тисяч гривень.



З його слів, слідчі у цьому не бачили нічого протизаконного, мовляв, акт продажу транспортного засобу був здійснений на законних підставах, оскільки працівники ломбарду не знали, що ровер був краденим.



Сергій Кальчевський каже, що новий слідчий у його справі Владислав Петрушин спочатку говорив, що велосипед можна було вилучити рішенням суду, але в результаті він все одно лишився без транспортного засобу.





Що кажуть слідчі

Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за роз’ясненнями деталей справи до слідчого Луцького районного управління поліції Владислава Петрушина.



Поліцейський повідомив, що наступного дня після звернення Сергія Кальчевського до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості. Офіційний запит ломбард отримав теж 23 жовтня, а 26 жовтня слідчі отримали відповідь від ломбарду, що велосипед відчужений, тобто проданий.



«Якщо на момент того, коли слідчий звертається із письмовим запитом в ломбард, де правопорушником було відчужене майно, ломбард надає відповідь про те, що річ, яка була викрадена, здана до ломбарду і відчужена ломбардом, то її вже не вилучиш», - пояснив Владислав Петрушин.



Простішими словами, вкрадений велосипед ломбард встиг продати до того, як надав відповідь поліції.



«Ломбард не може надавати відомості, кому продали річ. Вони лише зазначають, що продали», - каже слідчий.



На запитання – що ж робити Сергію та іншим потерпілим у подібних ситуаціях, слідчий пояснив, що у такому випадку треба йти до суду.



«Чинне законодавство дозволяє йому звернутися із цивільним позовом, тому що справа направлена до суду із обвинувальним актом, аби стягнути із обвинуваченого вартість викраденого майна», - порадив правоохоронець.



Якщо у вас вкрали майно і здали його в ломбард: що робити?



Слідчий Владислав Петрушин каже, що бувають випадки, коли вкрадені речі поліція може вилучити з ломбарду. Головне, аби їх не встигли продати до того часу.



«В законний спосіб велосипед можна було вилучити. Це дозволяє зробити дві слідчі дії: тимчасовий доступ або обшук. Обидві слідчі дії проводяться на підставі санкції суду. Важливо те, щоб майно, яке підлягає тимчасовому доступу або майно, яке підлягає вилученню в ході проведення обшуку, дійсно знаходилося там, де проводяться слідчі дії», - пояснив слідчий Владислав Петрушин.



Луцький адвокат, партнер Роман Сидорук пояснив алгоритм дій для потерпілих у випадках, як із лучанином та його викраденим велосипедом.



Адвокат Роман Сидорук

У схожих ситуаціях адвокат радить потерпілим:



на стадії досудового розслідування звертатися до слідчого з клопотанням про необхідність проведення тимчасового доступу для отримання відомостей про особу, яка придбала викрадену річ.

«Це дало б змогу в подальшому встановити місцезнаходження викраденого майна та повернення його законному володільцю. Варто зазначити, що законодавством передбачено можливість подання вказаного клопотання і під час судового розгляду справи», - розповів адвокат.

В протилежному випадку захистити своє право потерпілий може, подавши цивільний позов до обвинуваченого про стягнення заподіяної суми збитків.

«Для ефективного захисту своїх прав, слід відразу звертатися за професійною правовою допомогою до адвоката», - наголосив Роман Сидорук



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Затриманому зловмиснику за крадіжку велосипеда Сергія Кальчевського «світить» від 5 до 8 років позбавлення волі згідно ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



P.S. Сергій Кальчевський спочатку їздив на роботу на позиченому велосипеді сестри. Зараз каже, що придбав вже новий, бо інакше втратив би роботу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лучанинакілька тижнів тому біля МакДональдса, що у Луцьку, вкрали велосипед. Поліція знайшла злодія, але ровера Сергію так і не повернули, бо зловмисник встиг здати крадений транспортний засіб у ломбард, де його швиденько продали.Сергій Кальчевський працює у службі кур’єрської доставки, тож велосипедом користувався чи не щодня по роботі.За день до крадіжки його велосипеда, на тій же велопарковці біля МакДональдса двоколісний вкрали у його колеги, при чому, як каже лучанин, це зробив той же злодій, за тією ж схемою із ломбардом.Велосипед, до слова, не новий – моделі Giant АТХ 840.«22 жовтня я залишив велосипед на велопарковці біля МакДональдса. Мене не було хвилин 15. Коли повернувся його вже не було. Я одразу звернувся у поліцію із заявою про крадіжку. Через два дні мені зателефонувала слідча, яка повідомила, що мій велосипед знайшли, а крадія затримали. На моє питання, як я можу повернути велосипед, слідча відповіла, що можу попросити обвинуваченого, щоб він викупив ровер з ломбарду або ж я повинен викупити його сам, а потім подати до суду на обвинуваченого з вимогою відшкодувати мені кошти. Тобто, свій велосипед, який хтось вкрав, я повинен викупляти в ломбарді?!», - обурливо розповідає Сергій.Згодом, як зауважив потерпілий, велосипед у ломбарді, що на вулиці Кравчука, поряд із Варшавським ринком, продали за 1500 гривень, хоча, за оцінкою НДЕКЦ, він вартує трохи більше 6 тисяч гривень.З його слів, слідчі у цьому не бачили нічого протизаконного, мовляв, акт продажу транспортного засобу був здійснений на законних підставах, оскільки працівники ломбарду не знали, що ровер був краденим.Сергій Кальчевський каже, що новий слідчий у його справіспочатку говорив, що велосипед можна було вилучити рішенням суду, але в результаті він все одно лишився без транспортного засобу.Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за роз’ясненнями деталей справи до слідчого Луцького районного управління поліції Владислава Петрушина.Поліцейський повідомив, що наступного дня після звернення Сергія Кальчевського до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості. Офіційний запит ломбард отримав теж 23 жовтня, а 26 жовтня слідчі отримали відповідь від ломбарду, що велосипед відчужений, тобто проданий.«Якщо на момент того, коли слідчий звертається із письмовим запитом в ломбард, де правопорушником було відчужене майно, ломбард надає відповідь про те, що річ, яка була викрадена, здана до ломбарду і відчужена ломбардом, то її вже не вилучиш», - пояснив Владислав Петрушин.Простішими словами, вкрадений велосипед ломбард встиг продати до того, як надав відповідь поліції.«Ломбард не може надавати відомості, кому продали річ. Вони лише зазначають, що продали», - каже слідчий.На запитання – що ж робити Сергію та іншим потерпілим у подібних ситуаціях, слідчий пояснив, що у такому випадку треба йти до суду.«Чинне законодавство дозволяє йому звернутися із цивільним позовом, тому що справа направлена до суду із обвинувальним актом, аби стягнути із обвинуваченого вартість викраденого майна», - порадив правоохоронець.Слідчий Владислав Петрушин каже, що бувають випадки, коли вкрадені речі поліція може вилучити з ломбарду. Головне, аби їх не встигли продати до того часу.«В законний спосіб велосипед можна було вилучити. Це дозволяє зробити дві слідчі дії: тимчасовий доступ або обшук. Обидві слідчі дії проводяться на підставі санкції суду. Важливо те, щоб майно, яке підлягає тимчасовому доступу або майно, яке підлягає вилученню в ході проведення обшуку, дійсно знаходилося там, де проводяться слідчі дії», - пояснив слідчий Владислав Петрушин.Луцький адвокат, партнер Адвокатського об'єднання Legal Life пояснив алгоритм дій для потерпілих у випадках, як із лучанином та його викраденим велосипедом.«Це дало б змогу в подальшому встановити місцезнаходження викраденого майна та повернення його законному володільцю. Варто зазначити, що законодавством передбачено можливість подання вказаного клопотання і під час судового розгляду справи», - розповів адвокат.«Для ефективного захисту своїх прав, слід відразу звертатися за професійною правовою допомогою до адвоката», - наголосив Роман Сидорук***Затриманому зловмиснику за крадіжку велосипеда Сергія Кальчевського «світить» від 5 до 8 років позбавлення волі згідно ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

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