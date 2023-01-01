Ситуація на полі бою в Україні важка, НАТО має допомагати більше, – Столтенберг





Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед участю у діловому сніданку в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань оборони), передає



"Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить це навіть більш важливим, щоб ми продовжували та нарощували нашу підтримку для України. Ми не можемо дозволити президенту путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну", - зазначив він.



Відповідаючи на запитання преси щодо того, чи має Україна шукати шляхи для переговорів з росією, керівник НАТО зауважив, що це питання є виключним питанням для України, справою союзників по Альянсу є підтримувати її у зусиллях із захисту країни.



«Це справа України – вирішувати, якими є прийнятні умови для переговорів, та навіть більш важливо – якими є прийнятні умови для будь-якої угоди. Відповідальність союзників по НАТО – допомогти Україні захистити себе. Тому що це також в наших інтересах – продемонструвати, що ми стоїмо за верховенство права, за міжнародне право та допомагаємо Україні відбиватися від агресивної війни», – сказав генеральний секретар НАТО.



Він підкреслив, що війни є непередбачуваними за своєю природою, тож ніхто не може сказати, як і коли завершиться ця російська війна проти України.



«Що ми можемо сказати – що в міру того, як імовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. На цей час ми не бачимо жодного бажання з боку президента Путіна вести переговори навколо прийнятного рішення по Україні. Щоб досягти цього, треба переконати президента путіна, що він не переможе на полі бою», – наголосив Столтенберг.



«Єдиний шлях для того, щоб це зробити, – це зміцнювати військові спроможності України шляхом надання військової допомоги. Тож, якщо ми хочемо досягти рішення шляхом переговорів, шлях для цього – продовження військової підтримки для України», – додав керівник Альянсу.



Нагадаємо, що, за даними Генштабу,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В інтересах Північноатлантичного Альянсу, щоб Україна збереглася як суверенна держава.Про це заявив генсек НАТОперед участю у діловому сніданку в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань оборони), передає Укрінформ "Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить це навіть більш важливим, щоб ми продовжували та нарощували нашу підтримку для України. Ми не можемо дозволити президенту путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну", - зазначив він.Відповідаючи на запитання преси щодо того, чи має Україна шукати шляхи для переговорів з росією, керівник НАТО зауважив, що це питання є виключним питанням для України, справою союзників по Альянсу є підтримувати її у зусиллях із захисту країни.«Це справа України – вирішувати, якими є прийнятні умови для переговорів, та навіть більш важливо – якими є прийнятні умови для будь-якої угоди. Відповідальність союзників по НАТО – допомогти Україні захистити себе. Тому що це також в наших інтересах – продемонструвати, що ми стоїмо за верховенство права, за міжнародне право та допомагаємо Україні відбиватися від агресивної війни», – сказав генеральний секретар НАТО.Він підкреслив, що війни є непередбачуваними за своєю природою, тож ніхто не може сказати, як і коли завершиться ця російська війна проти України.«Що ми можемо сказати – що в міру того, як імовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. На цей час ми не бачимо жодного бажання з боку президента Путіна вести переговори навколо прийнятного рішення по Україні. Щоб досягти цього, треба переконати президента путіна, що він не переможе на полі бою», – наголосив Столтенберг.«Єдиний шлях для того, щоб це зробити, – це зміцнювати військові спроможності України шляхом надання військової допомоги. Тож, якщо ми хочемо досягти рішення шляхом переговорів, шлях для цього – продовження військової підтримки для України», – додав керівник Альянсу.Нагадаємо, що, за даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень . Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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