У Володимирі чоловік до смерті побив 66-річного волинянина

У Володимирі чоловік до смерті побив 66-річного волинянина
У Володимирі 37-річний чоловік до смерті побив волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 13 листопада, за місцем проживання 65-річної жительки Володимира виявили мертвим її знайомого 66-річного місцевого громадянина, який напередодні прийшов у гості. При поверхневому огляді трупа судово-медичним експертом видимих ознак насильницької смерті виявлено не було. Однак, під час проведення розтину з’ясувалося, що смерть наступила внаслідок отримання ним тілесних ушкоджень.

Оперативники встановили, що у неділю, 12 листопада, під час конфлікту, його побив 37-річний чоловік без постійного місця проживання.

Поліцейські встановили його місцеперебування та доставили у Володимирський відділ поліції для проведення слідчих дій.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, триває.

Нині вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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Теги: Володимир, побиття, смерть
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