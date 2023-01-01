У Володимирі чоловік до смерті побив 66-річного волинянина

У Володимирі 37-річний чоловік до смерті побив волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 13 листопада, за місцем проживання 65-річної жительки Володимира виявили мертвим її знайомого 66-річного місцевого громадянина, який напередодні прийшов у гості. При поверхневому огляді трупа судово-медичним експертом видимих ознак насильницької смерті виявлено не було. Однак, під час проведення розтину з’ясувалося, що смерть наступила внаслідок отримання ним тілесних ушкоджень.Оперативники встановили, що у неділю, 12 листопада, під час конфлікту, його побив 37-річний чоловік без постійного місця проживання.Поліцейські встановили його місцеперебування та доставили у Володимирський відділ поліції для проведення слідчих дій.Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, триває.Нині вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.