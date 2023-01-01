На Кіровоградщині збили російську ракету
Сьогодні, 10:40
Над Кропивницьким районом 14 листопада збили ракету.
Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ракетна атака ворога. Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету. Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія вночі запустила по Україні 9 ударних безпілотників і 2 ракети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ракетна атака ворога. Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету. Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія вночі запустила по Україні 9 ударних безпілотників і 2 ракети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Кіровоградщині збили російську ракету
Сьогодні, 10:40
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:25
Із занедбаного будинку – у пансіонат: волинянина, якого соцслужби лишили у хаті-пустці, поселили у геріатричному
Сьогодні, 10:10
П'яна матір вела стрім і змушувала дитину матюкатись: поліцейські склали адмінпротокол на лучанку
Сьогодні, 09:50
Росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців
Сьогодні, 09:41