На Кіровоградщині збили російську ракету





Про це Андрій Райкович.



"Ракетна атака ворога. Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету. Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що росія вночі запустила по Україні 9 ударних безпілотників і 2 ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Над Кропивницьким районом 14 листопада збили ракету.Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА"Ракетна атака ворога. Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету. Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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