На Кіровоградщині збили російську ракету

На Кіровоградщині збили російську ракету
Над Кропивницьким районом 14 листопада збили ракету.

Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ракетна атака ворога. Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету. Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія вночі запустила по Україні 9 ударних безпілотників і 2 ракети.

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Теги: Кіровоградщина, атака, ракета
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