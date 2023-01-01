Із занедбаного будинку – у пансіонат: волинянина, якого соцслужби лишили у хаті-пустці, поселили у геріатричному

соцслужби поселили у закинутий будинок в селі Білосток, поселили у Луцькому геріатричному пансіонаті.



"Поступив він до нас екстрено-кризово. Тому що людина перебувала у складних життєвих обставинах. При собі він не мав місця реєстрації, пенсійного посвідчення. Тільки мав довідку про третю групу загального захворювання по інвалідності", — розповіла Алла Гнатюк.



Життя у геріатричному



До геріатричного Ігоря Лисецького привезли із Торчинської лікарні.



"Мені заборонили ходити, хоча в мене є костилі. В мене одна нога коротша, тому зараз не можу ходити.Мені дали бумажку на групу у військкоматі. А отримувати пенсії, то я ще не отримував, тому що прописка не підходила", — говорить чоловік і додає:, що нині відчуває спокій і мріє знову стати на ноги.



Зараз працівники геріатричного пансіонату допомагатимуть у продовженні групи інвалідності Ігорю Лисецькому. Адже закладі можуть перебувати люди, які мають інвалідність або особи пенсійного віку, каже директорка.



Зі слів Алли Гнатюк, після консультацій з лікарями, ймовірно, чоловіку робитимуть операцію, він потребує заміни колінного суглоба.



Історія Ігоря Лисецького



16 жовтня працівники Луцького терцентру привезли і залишили Ігоря Лисецького в закинутій хаті у селі Білосток. Звідти жителі села відвезли чоловіка у Торчинську лікарню.



Тоді Ігор Лисецький розповідав, що хата, у яку після лікарні його відвезли соцпрацівники, за документами належить йому. Будинок пустує майже 10 років. Колись тут жила його донька із родиною, нині вона за кордоном.



Волинянин раніше працював комунальником у Луцьку, винаймав житло. Усе змінилося через погіршення стану здоров'я. Зараз самостійно пересуватися він не може.



Що кажуть у соцслужбі



Висловити свою позицію з приводу дій підлеглих працівників терцентру кореспонденти Суспільного попросили директорку департаменту соцполітики Луцької міськради Вікторію Майбороду.



"Які вже можуть бути коментарі. Людина – не з нашої громади. Винні в Торчинській громаді, а не в нас. Я ніяких коментарів давати не буду", — сказала посадовиця телефоном.



На, ймовірне, порушення прав і свобод Ігоря Лисецького тоді відреагувала представниця уповноваженого ВР з прав людини на Волині Юлія Спас. Вона скерувала акт-реагування до тергромад Торчина, Луцька, прокуратури та Волинської облдержадміністрації.



Зі слів Юлії Спас, рішення про переведення неходячого чоловіка з лікарні у пансіонат ухвалювали в обласному департаменті соціальної та ветеранської політики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 57-річного Ігоря Лисецького — неходячого чоловіка, якого в жовтні працівникив селі Білосток, поселили у Луцькому геріатричному пансіонаті."Поступив він до нас екстрено-кризово. Тому що людина перебувала у складних життєвих обставинах. При собі він не мав місця реєстрації, пенсійного посвідчення. Тільки мав довідку про третю групу загального захворювання по інвалідності", — розповіла Суспільному керівниця пансіонатуДо геріатричного"Мені заборонили ходити, хоча в мене є костилі. В мене одна нога коротша, тому зараз не можу ходити.Мені дали бумажку на групу у військкоматі. А отримувати пенсії, то я ще не отримував, тому що прописка не підходила", — говорить чоловік і додає:, що нині відчуває спокій і мріє знову стати на ноги.Зараз працівники геріатричного пансіонату допомагатимуть у продовженні групи інвалідності Ігорю Лисецькому. Адже закладі можуть перебувати люди, які мають інвалідність або особи пенсійного віку, каже директорка.Зі слів Алли Гнатюк, після консультацій з лікарями, ймовірно, чоловіку робитимуть операцію, він потребує заміни колінного суглоба.16 жовтня працівники Луцького терцентру привезли і залишили Ігоря Лисецького в закинутій хаті у селі Білосток. Звідти жителі села відвезли чоловіка у Торчинську лікарню.Тоді Ігор Лисецький розповідав, що хата, у яку після лікарні його відвезли соцпрацівники, за документами належить йому. Будинок пустує майже 10 років. Колись тут жила його донька із родиною, нині вона за кордоном.Волинянин раніше працював комунальником у Луцьку, винаймав житло. Усе змінилося через погіршення стану здоров'я. Зараз самостійно пересуватися він не може.Висловити свою позицію з приводу дій підлеглих працівників терцентру кореспонденти Суспільного попросили директорку департаменту соцполітики Луцької міськради"Які вже можуть бути коментарі. Людина – не з нашої громади. Винні в Торчинській громаді, а не в нас. Я ніяких коментарів давати не буду", — сказала посадовиця телефоном.На, ймовірне, порушення прав і свобод Ігоря Лисецького тоді відреагувала представниця уповноваженого ВР з прав людини на Волині. Воната Волинської облдержадміністрації.Зі слів Юлії Спас, рішення про переведення неходячого чоловіка з лікарні у пансіонат ухвалювали в обласному департаменті соціальної та ветеранської політики.

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