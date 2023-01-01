Із занедбаного будинку – у пансіонат: волинянина, якого соцслужби лишили у хаті-пустці, поселили у геріатричному
Сьогодні, 10:10
57-річного Ігоря Лисецького — неходячого чоловіка, якого в жовтні працівники соцслужби поселили у закинутий будинок в селі Білосток, поселили у Луцькому геріатричному пансіонаті.
"Поступив він до нас екстрено-кризово. Тому що людина перебувала у складних життєвих обставинах. При собі він не мав місця реєстрації, пенсійного посвідчення. Тільки мав довідку про третю групу загального захворювання по інвалідності", — розповіла Суспільному керівниця пансіонату Алла Гнатюк.
Життя у геріатричному
До геріатричного Ігоря Лисецького привезли із Торчинської лікарні.
"Мені заборонили ходити, хоча в мене є костилі. В мене одна нога коротша, тому зараз не можу ходити.Мені дали бумажку на групу у військкоматі. А отримувати пенсії, то я ще не отримував, тому що прописка не підходила", — говорить чоловік і додає:, що нині відчуває спокій і мріє знову стати на ноги.
Зараз працівники геріатричного пансіонату допомагатимуть у продовженні групи інвалідності Ігорю Лисецькому. Адже закладі можуть перебувати люди, які мають інвалідність або особи пенсійного віку, каже директорка.
Зі слів Алли Гнатюк, після консультацій з лікарями, ймовірно, чоловіку робитимуть операцію, він потребує заміни колінного суглоба.
Історія Ігоря Лисецького
16 жовтня працівники Луцького терцентру привезли і залишили Ігоря Лисецького в закинутій хаті у селі Білосток. Звідти жителі села відвезли чоловіка у Торчинську лікарню.
Тоді Ігор Лисецький розповідав, що хата, у яку після лікарні його відвезли соцпрацівники, за документами належить йому. Будинок пустує майже 10 років. Колись тут жила його донька із родиною, нині вона за кордоном.
Волинянин раніше працював комунальником у Луцьку, винаймав житло. Усе змінилося через погіршення стану здоров'я. Зараз самостійно пересуватися він не може.
Що кажуть у соцслужбі
Висловити свою позицію з приводу дій підлеглих працівників терцентру кореспонденти Суспільного попросили директорку департаменту соцполітики Луцької міськради Вікторію Майбороду.
"Які вже можуть бути коментарі. Людина – не з нашої громади. Винні в Торчинській громаді, а не в нас. Я ніяких коментарів давати не буду", — сказала посадовиця телефоном.
На, ймовірне, порушення прав і свобод Ігоря Лисецького тоді відреагувала представниця уповноваженого ВР з прав людини на Волині Юлія Спас. Вона скерувала акт-реагування до тергромад Торчина, Луцька, прокуратури та Волинської облдержадміністрації.
Зі слів Юлії Спас, рішення про переведення неходячого чоловіка з лікарні у пансіонат ухвалювали в обласному департаменті соціальної та ветеранської політики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"Поступив він до нас екстрено-кризово. Тому що людина перебувала у складних життєвих обставинах. При собі він не мав місця реєстрації, пенсійного посвідчення. Тільки мав довідку про третю групу загального захворювання по інвалідності", — розповіла Суспільному керівниця пансіонату Алла Гнатюк.
Життя у геріатричному
До геріатричного Ігоря Лисецького привезли із Торчинської лікарні.
"Мені заборонили ходити, хоча в мене є костилі. В мене одна нога коротша, тому зараз не можу ходити.Мені дали бумажку на групу у військкоматі. А отримувати пенсії, то я ще не отримував, тому що прописка не підходила", — говорить чоловік і додає:, що нині відчуває спокій і мріє знову стати на ноги.
Зараз працівники геріатричного пансіонату допомагатимуть у продовженні групи інвалідності Ігорю Лисецькому. Адже закладі можуть перебувати люди, які мають інвалідність або особи пенсійного віку, каже директорка.
Зі слів Алли Гнатюк, після консультацій з лікарями, ймовірно, чоловіку робитимуть операцію, він потребує заміни колінного суглоба.
Історія Ігоря Лисецького
16 жовтня працівники Луцького терцентру привезли і залишили Ігоря Лисецького в закинутій хаті у селі Білосток. Звідти жителі села відвезли чоловіка у Торчинську лікарню.
Тоді Ігор Лисецький розповідав, що хата, у яку після лікарні його відвезли соцпрацівники, за документами належить йому. Будинок пустує майже 10 років. Колись тут жила його донька із родиною, нині вона за кордоном.
Волинянин раніше працював комунальником у Луцьку, винаймав житло. Усе змінилося через погіршення стану здоров'я. Зараз самостійно пересуватися він не може.
Що кажуть у соцслужбі
Висловити свою позицію з приводу дій підлеглих працівників терцентру кореспонденти Суспільного попросили директорку департаменту соцполітики Луцької міськради Вікторію Майбороду.
"Які вже можуть бути коментарі. Людина – не з нашої громади. Винні в Торчинській громаді, а не в нас. Я ніяких коментарів давати не буду", — сказала посадовиця телефоном.
На, ймовірне, порушення прав і свобод Ігоря Лисецького тоді відреагувала представниця уповноваженого ВР з прав людини на Волині Юлія Спас. Вона скерувала акт-реагування до тергромад Торчина, Луцька, прокуратури та Волинської облдержадміністрації.
Зі слів Юлії Спас, рішення про переведення неходячого чоловіка з лікарні у пансіонат ухвалювали в обласному департаменті соціальної та ветеранської політики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Кіровоградщині збили російську ракету
Сьогодні, 10:40
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:25
Із занедбаного будинку – у пансіонат: волинянина, якого соцслужби лишили у хаті-пустці, поселили у геріатричному
Сьогодні, 10:10
П'яна матір вела стрім і змушувала дитину матюкатись: поліцейські склали адмінпротокол на лучанку
Сьогодні, 09:50
Росія втратила у війні проти України ще 920 військовослужбовців
Сьогодні, 09:41