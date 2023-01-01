Справою чоловіка, якого соцпрацівники покинули в хаті-пустці, займеться прокуратура

Юлія Спас взялася за справу неходячого Ігоря Лисецького, якого працівники Луцького терцентру соцобслуговування поселили у будинок без вікон та дверей і залишили без нагляду. Про це повідомляє



«Коли з'являється публікація щодо порушення прав і свобод людини, то уповноважений з прав людини у Верховній раді відразу реагує на це. Власне про такі порушення ми дізналися з вашого матеріалу. Я, як представниця уповноваженого у Волинській області, відразу миттєво відреагувала. Ми скерували акт реагування з метою отримання інформації від Волинської ОВА та Луцькради щодо вжитих заходів і надання термінової відповіді», – каже представниця уповноваженого.



Нагадаємо, що минулого тижня у селі Білосток Торчинської громади працівники Луцького територіального центру соціального обслуговування Луцької громади Ігор Лисецький, а сам він родом із села Милуші.



Працівники уповноваженого з прав людини здійснили позаплановий візит у Торчинську райлікарню, де поспілкувалися з головою селищної ради, працівниками соцслужб, лікарем пана Ігоря та з самим Лисецьким.



«Ми встановили, що він є особою з інвалідністю, але у нього нема посвідчення. Тобто ми бачили довідку від МСЕК, проте посвідчення немає, це ще в процесі. Пенсію, як я зрозуміла, він теж не отримує. Ми дізналися, що він жив на орендованих квартирах у Луцьку, отримав травму на роботі, звільнився і потрапив у лікарню. Звідти вже працівники Луцького терцентру відвезли у будинок в селі Білосток, який, нібито, належить йому за правом власності», – розповідає Юлія Спас.



За словами пана Ігоря, додає представниця уповноваженого, коли працівники його відвезли, то той будинок виявився без вікон і дверей і з хтозна-яким температурним режимом. На думку Юлії Спас, такі дії можна кваліфікувати як залишення людини в небезпеці, тому що, як інформували соцпрацівники у Торчині, придатних умов для життя там не було. Саме вони відреагували на повідомлення мешканців, які почали бити на сполох.



Станом на зараз Ігор Лисецький потребує оперативного втручання, йому робитимуть операцію. За словами пані Юлії, усе зроблять безкоштовно, а до того часу чоловік перебуватиме у медзакладі. Також представниця скерувала до прокуратури листа, в якому просить надати оцінку діям працівників Луцького терцентру.



«Ми скерували до Волинської обласної прокуратури відповідний лист з метою реагування уже правоохоронних органів. Вже правоохоронці мають надати оцінку діям або, як на мене, бездіяльності соцпрацівників Луцької міської територіальної громади, які залишили чоловіка в нелюдських умовах. Ми здійснюємо громадський контроль і реагуємо такі випадки та будемо моніторити. Ця ситуація знаходиться на контролі у мене як представника уповноваженого у Волинській області», – додала Юлія Спас.



Зауважимо, наші журналісти теж спілкувались з Ігорем Лисецьким і він розповів, що не давав згоди соцпрацівникам з Луцька переселяти його у будинок в Білостоці. Проте керівниця терцентру соцобслуговування Галина Шатецька ці слова заперечує. Вона також додала, що її працівники знайшли родичів пана Ігоря, які підтримують з ним зв'язок, а дочка навіть допомагає фінансово. Але сам чоловік це заперечує і грошей від дочки, за його словами, не отримує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представниця уповноваженого з прав людини у Волинській областівзялася за справу неходячого Ігоря Лисецького, якого працівники Луцького терцентру соцобслуговування поселили у будинок без вікон та дверей і залишили без нагляду. Про це повідомляє Конкурент. «Коли з'являється публікація щодо порушення прав і свобод людини, то уповноважений з прав людини у Верховній раді відразу реагує на це. Власне про такі порушення ми дізналися з вашого матеріалу. Я, як представниця уповноваженого у Волинській області, відразу миттєво відреагувала. Ми скерували акт реагування з метою отримання інформації від Волинської ОВА та Луцькради щодо вжитих заходів і надання термінової відповіді», – каже представниця уповноваженого.Нагадаємо, що минулого тижня у селі Білосток Торчинської громади працівники Луцького територіального центру соціального обслуговування Луцької громади поселили чоловіка у будинок без вікон та дверей і лиши його там самого. Як виявилось згодом, звати його, а сам він родом із села Милуші.Працівники уповноваженого з прав людини здійснили позаплановий візит у Торчинську райлікарню, де поспілкувалися з головою селищної ради, працівниками соцслужб, лікарем пана Ігоря та з самим Лисецьким.За словами пана Ігоря, додає представниця уповноваженого, коли працівники його відвезли, то той будинок виявився без вікон і дверей і з хтозна-яким температурним режимом. На думку Юлії Спас, такі дії можна кваліфікувати як залишення людини в небезпеці, тому що, як інформували соцпрацівники у Торчині, придатних умов для життя там не було. Саме вони відреагували на повідомлення мешканців, які почали бити на сполох.Станом на зараз Ігор Лисецький потребує оперативного втручання, йому робитимуть операцію. За словами пані Юлії, усе зроблять безкоштовно, а до того часу чоловік перебуватиме у медзакладі. Також представниця скерувала до прокуратури листа, в якому просить надати оцінку діям працівників Луцького терцентру.Зауважимо, наші журналісти теж спілкувались з Ігорем Лисецьким і він розповів, що не давав згоди соцпрацівникам з Луцька переселяти його у будинок в Білостоці. Проте керівниця терцентру соцобслуговування Галина Шатецька ці слова заперечує. Вона також додала, що її працівники знайшли родичів пана Ігоря, які підтримують з ним зв'язок, а дочка навіть допомагає фінансово. Але сам чоловік це заперечує і грошей від дочки, за його словами, не отримує.

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