Ліквідували колцентр шахраїв, який працював у центрі Луцька

Працівники СБУ викрили у Луцьку шахрайський «call-центр», який виманював кошти в громадян.Про це повідомляє УСБУ Волині у фейсбуці.Кіберфахівці Служби безпеки заблокували у центрі Луцька шахраїв, які під виглядом інвестування у криптовалюти, цінні папери та інші активи привласнювали гроші громадян України та іноземців.Щомісяця ділки видурювали у людей до 2 млн. грн.Зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 20 операторів. Шахрайський «call-центр» мав чітку ієрархічну структуру та був поділений на два відділи.У першому відділі працювали стажери та нові співробітники, які телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. Якщо потенційна жертва попадала на гачок, перенаправляли їх на працівників другого відділу.У другому відділі працювали досвідчені працівники, які безпосередньо схиляли осіб до перерахування коштів під виглядом інвестицій.За оперативними даними, до організації незаконної діяльності причетна уродженка Рівненщини, які вирішила «заробити» на злочинній схемі. Клієнтами шахраїв були здебільшого іноземці, а також громадяни України.Під час обшуків у приміщенні “call-центру” виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.Триває досудове розслідування за ч. 4 та ч. 5 ст. 190, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Заходи проводилися кіберфахівцями Управління СБ України у Волинській області спільно з УСР у Волинській області ДСР НП України та ТУ ДБР у м.Львів, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.