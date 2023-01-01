Ліквідували колцентр шахраїв, який працював у центрі Луцька

Ліквідували колцентр шахраїв, який працював у центрі Луцька
Працівники СБУ викрили у Луцьку шахрайський «call-центр», який виманював кошти в громадян.

Про це повідомляє УСБУ Волині у фейсбуці.

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували у центрі Луцька шахраїв, які під виглядом інвестування у криптовалюти, цінні папери та інші активи привласнювали гроші громадян України та іноземців.
Ліквідували колцентр шахраїв, який працював у центрі Луцька

Щомісяця ділки видурювали у людей до 2 млн. грн.

Зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 20 операторів. Шахрайський «call-центр» мав чітку ієрархічну структуру та був поділений на два відділи.

У першому відділі працювали стажери та нові співробітники, які телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. Якщо потенційна жертва попадала на гачок, перенаправляли їх на працівників другого відділу.

У другому відділі працювали досвідчені працівники, які безпосередньо схиляли осіб до перерахування коштів під виглядом інвестицій.
Ліквідували колцентр шахраїв, який працював у центрі Луцька

За оперативними даними, до організації незаконної діяльності причетна уродженка Рівненщини, які вирішила «заробити» на злочинній схемі. Клієнтами шахраїв були здебільшого іноземці, а також громадяни України.

Під час обшуків у приміщенні “call-центру” виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.
Ліквідували колцентр шахраїв, який працював у центрі Луцька

Триває досудове розслідування за ч. 4 та ч. 5 ст. 190, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Заходи проводилися кіберфахівцями Управління СБ України у Волинській області спільно з УСР у Волинській області ДСР НП України та ТУ ДБР у м.Львів, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

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Теги: злочин, Волинь
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