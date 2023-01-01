Момент прильоту по «Новій пошті» на Харківщині: відео з камер

Момент прильоту по «Новій пошті» на Харківщині: відео з камер
У мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент прильоту ракети по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

«Нова пошта» опублікувала ще одне відео моменту прильоту російської ракети в термінал під Харковом. На кадрах видно сортувальні лінії. За кілька секунд відбувається спалах, за яким йде сильна ударна хвиля», - йдеться у повідомленні.



У суботу ввечері російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині. За останньою інформацією, внаслідок удару загинуло 6 і поранено 17 осіб, усі - працівники "Нової пошти".

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Теги: ракетна атака, росія
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