Момент прильоту по «Новій пошті» на Харківщині: відео з камер





Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



«Нова пошта» опублікувала ще одне відео моменту прильоту російської ракети в термінал під Харковом. На кадрах видно сортувальні лінії. За кілька секунд відбувається спалах, за яким йде сильна ударна хвиля», - йдеться у повідомленні.







У суботу ввечері російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині. За останньою інформацією, внаслідок удару загинуло 6 і поранено 17 осіб, усі - працівники "Нової пошти".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент прильоту ракети по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.«Нова пошта» опублікувала ще одне відео моменту прильоту російської ракети в термінал під Харковом. На кадрах видно сортувальні лінії. За кілька секунд відбувається спалах, за яким йде сильна ударна хвиля», - йдеться у повідомленні.У суботу ввечері. За останньою інформацією, внаслідок удару загинуло 6 і поранено 17 осіб, усі - працівники "Нової пошти".

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