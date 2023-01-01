П’яний мотоцикліст у Ковелі під час комендантської години тікав від копів
Сьогодні, 15:16
У Ковелі під час дії комендантської години патрульні виявили мотоцикл марки Yamaha без номерного знаку.
Поліцейські подали керманичу знак про зупинку, однак водій проігнорував вимогу та намагався втекти, повідомляє патрульна поліція Волині у фейсбуці.
Згодом інспектори все ж зупинили транспортний засіб та з’ясували, що водій перебував у стані сп’яніння. Результат огляду 1,50 проміле.
Ще один випадок також трапився у місті Ковелі. На вулиці Варшавській керманич автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем марки Opel. Під час спілкування із винуватцем події поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Drager показав результат — 2,50 проміле.
Ha обох порушників правил дорожнього руху поліцейські склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.
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Поліцейські подали керманичу знак про зупинку, однак водій проігнорував вимогу та намагався втекти, повідомляє патрульна поліція Волині у фейсбуці.
Згодом інспектори все ж зупинили транспортний засіб та з’ясували, що водій перебував у стані сп’яніння. Результат огляду 1,50 проміле.
Ще один випадок також трапився у місті Ковелі. На вулиці Варшавській керманич автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем марки Opel. Під час спілкування із винуватцем події поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Drager показав результат — 2,50 проміле.
Ha обох порушників правил дорожнього руху поліцейські склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.
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