П’яний мотоцикліст у Ковелі під час комендантської години тікав від копів

У Ковелі під час дії комендантської години патрульні виявили мотоцикл марки Yamaha без номерного знаку.Поліцейські подали керманичу знак про зупинку, однак водій проігнорував вимогу та намагався втекти, повідомляє патрульна поліція Волині у фейсбуці.Згодом інспектори все ж зупинили транспортний засіб та з’ясували, що водій перебував у стані сп’яніння. Результат огляду 1,50 проміле.Ще один випадок також трапився у місті Ковелі. На вулиці Варшавській керманич автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем марки Opel. Під час спілкування із винуватцем події поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад Drager показав результат — 2,50 проміле.Ha обох порушників правил дорожнього руху поліцейські склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.