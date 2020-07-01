Масаж, басейн, виїзди на природу: у Луцьку жінкам з інвалідністю організували відпочинок

Громадська організація «Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» у Луцьку отримала грант у 12 тисяч доларів США від американської організації Urgent Action Fund for Women's Human Rights («Фонд термінових дій за права жінок») для реалізації проєкту підтримки жінок з інвалідністю та їхніх матерів або опікунок.Про це повідомили у громадській організації.Як розповідає голова правління «Центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя», мова йде про фізичну та психологічну підтримку. Проєкт охоплює лише дівчат та жінок з інвалідністю, а також їхніх матерів або опікунок – така вимога грантодавця. Підтримку у рамках цього проєкту пройшли дівчата та жінки, які є членами ГО «Джерело життя». Мова йде про заняття з психологом, масаж, відвідування басейну та заняття аквааеробікою, реабілітаційні виїзди на природу, майстер-класи.Також в рамках реалізації проєкту у центрі облаштували кімнату психологічної допомоги. Туди придбали дивани, м’які крісла, письмові столи, килими, аромалампи, сольову лампу. Словом, створили зручні та комфортні умови, аби жінки під час занять з психологом змогли заспокоїтися, розслабитися та максимально розкритися.Варто зауважити, що у «Джерелі життя» молодь з інвалідністю та їхні батьки з початку війни допомагають фронту. Щочетверга в центрі організовують волонтерську діяльність – виготовляють окопні свічки, печуть солодощі, роблять сухпайки – усе, на що є запит з фронту.Дівчата на колісних кріслах не завжди мають змогу бути у центрі, тому в’яжуть військовим шкарпетки вдома.