Масаж, басейн, виїзди на природу: у Луцьку жінкам з інвалідністю організували відпочинок
Сьогодні, 15:01
Громадська організація «Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» у Луцьку отримала грант у 12 тисяч доларів США від американської організації Urgent Action Fund for Women's Human Rights («Фонд термінових дій за права жінок») для реалізації проєкту підтримки жінок з інвалідністю та їхніх матерів або опікунок.
Про це повідомили у громадській організації.
Як розповідає голова правління «Центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» Людмила Зелінська, мова йде про фізичну та психологічну підтримку. Проєкт охоплює лише дівчат та жінок з інвалідністю, а також їхніх матерів або опікунок – така вимога грантодавця. Підтримку у рамках цього проєкту пройшли дівчата та жінки, які є членами ГО «Джерело життя». Мова йде про заняття з психологом, масаж, відвідування басейну та заняття аквааеробікою, реабілітаційні виїзди на природу, майстер-класи.
«Це перший міжнародний грант, який нам вдалося виграти. І це є надзвичайно велика підтримка для батьків, адже не кожен, хто має дитину з інвалідністю, може дозволити собі 10-денний курс масажу і собі, і дитині. А щодо занять аквааеробікою з інструктором – дехто взагалі перше в житті таке спробував. Або ж просто поплавати в басейні, ви ж розумієте, які це ціни, і далеко не кожна родина може собі це дозволити», – каже Людмила Зелінська.
Також в рамках реалізації проєкту у центрі облаштували кімнату психологічної допомоги. Туди придбали дивани, м’які крісла, письмові столи, килими, аромалампи, сольову лампу. Словом, створили зручні та комфортні умови, аби жінки під час занять з психологом змогли заспокоїтися, розслабитися та максимально розкритися.
«Якщо перші дні таких занять наші жінки були трішки закриті у собі, то вже зовсім скоро заняття дали своє – учасниці стали відкритими, більш розговорилися, вільно ділилися своїми страхами і переживаннями. Ми усі разом і сміялися, і плакали. Проводилися у нас і арттерапевтичні заняття з психологом, де завдяки малюванню жінки теж могли максимально розкритися. Були в нас і реабілітаційні виїзди на природу з майстер-класами. Ми оплачували транспорт, закупляли матеріали для творчості. Виїздили ми і в рекреаційну зону, і в басейн під відкритим небом. Під час майстер-класів розмальовували екосумки, 3D-карту України та картини. Свої роботи учасниці забрали додому, щоб мати нагадування про приємні емоції та гарно проведений час. Чому це все так важливо? Бо батьки дітей з інвалідністю, їхні діти і до війни постійно були у напрузі та стресі, тим більше ці стани загострилися зараз – у цей важкий для усіх нас час, а цей проєкт дав змогу їм усім чи не вперше в житті потурбуватися про себе», – пояснює голова правління.
Варто зауважити, що у «Джерелі життя» молодь з інвалідністю та їхні батьки з початку війни допомагають фронту. Щочетверга в центрі організовують волонтерську діяльність – виготовляють окопні свічки, печуть солодощі, роблять сухпайки – усе, на що є запит з фронту.
Дівчата на колісних кріслах не завжди мають змогу бути у центрі, тому в’яжуть військовим шкарпетки вдома.
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Про це повідомили у громадській організації.
Як розповідає голова правління «Центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» Людмила Зелінська, мова йде про фізичну та психологічну підтримку. Проєкт охоплює лише дівчат та жінок з інвалідністю, а також їхніх матерів або опікунок – така вимога грантодавця. Підтримку у рамках цього проєкту пройшли дівчата та жінки, які є членами ГО «Джерело життя». Мова йде про заняття з психологом, масаж, відвідування басейну та заняття аквааеробікою, реабілітаційні виїзди на природу, майстер-класи.
«Це перший міжнародний грант, який нам вдалося виграти. І це є надзвичайно велика підтримка для батьків, адже не кожен, хто має дитину з інвалідністю, може дозволити собі 10-денний курс масажу і собі, і дитині. А щодо занять аквааеробікою з інструктором – дехто взагалі перше в житті таке спробував. Або ж просто поплавати в басейні, ви ж розумієте, які це ціни, і далеко не кожна родина може собі це дозволити», – каже Людмила Зелінська.
Також в рамках реалізації проєкту у центрі облаштували кімнату психологічної допомоги. Туди придбали дивани, м’які крісла, письмові столи, килими, аромалампи, сольову лампу. Словом, створили зручні та комфортні умови, аби жінки під час занять з психологом змогли заспокоїтися, розслабитися та максимально розкритися.
«Якщо перші дні таких занять наші жінки були трішки закриті у собі, то вже зовсім скоро заняття дали своє – учасниці стали відкритими, більш розговорилися, вільно ділилися своїми страхами і переживаннями. Ми усі разом і сміялися, і плакали. Проводилися у нас і арттерапевтичні заняття з психологом, де завдяки малюванню жінки теж могли максимально розкритися. Були в нас і реабілітаційні виїзди на природу з майстер-класами. Ми оплачували транспорт, закупляли матеріали для творчості. Виїздили ми і в рекреаційну зону, і в басейн під відкритим небом. Під час майстер-класів розмальовували екосумки, 3D-карту України та картини. Свої роботи учасниці забрали додому, щоб мати нагадування про приємні емоції та гарно проведений час. Чому це все так важливо? Бо батьки дітей з інвалідністю, їхні діти і до війни постійно були у напрузі та стресі, тим більше ці стани загострилися зараз – у цей важкий для усіх нас час, а цей проєкт дав змогу їм усім чи не вперше в житті потурбуватися про себе», – пояснює голова правління.
Варто зауважити, що у «Джерелі життя» молодь з інвалідністю та їхні батьки з початку війни допомагають фронту. Щочетверга в центрі організовують волонтерську діяльність – виготовляють окопні свічки, печуть солодощі, роблять сухпайки – усе, на що є запит з фронту.
Дівчата на колісних кріслах не завжди мають змогу бути у центрі, тому в’яжуть військовим шкарпетки вдома.
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