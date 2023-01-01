Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки
Сьогодні, 14:43
У селі Загаї Городищенської громади провели в останню путь Героя Валерія Дудки, чиє серце зупинилося після звільнення з лав ЗСУ.
Про це повідомляє Городищенська сільрада.
На Волині поховали учасника бойових дій, учасника АТО Валерія Дудку. Разом із рідними та односельчанами віддати шану військовослужбовцю прийшли голова громади Світлана Соколюк і староста Михлинського округу Яніна Онищук.
Житель села Загаї Дудка Валерій Миколайович, 21.11.1979 р.н., із 2014 року брав участь у антитерористичній операції. Згодом, за станом здоров’я, був звільнений з лав Збройних сил України. Важко хворів. Днями серце українського воїна-патріота перестало битися.
«Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай Бог упокоїть душу Валерія у Царстві небесному. Вічна слава та пам’ять!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Городищенська сільрада.
На Волині поховали учасника бойових дій, учасника АТО Валерія Дудку. Разом із рідними та односельчанами віддати шану військовослужбовцю прийшли голова громади Світлана Соколюк і староста Михлинського округу Яніна Онищук.
Житель села Загаї Дудка Валерій Миколайович, 21.11.1979 р.н., із 2014 року брав участь у антитерористичній операції. Згодом, за станом здоров’я, був звільнений з лав Збройних сил України. Важко хворів. Днями серце українського воїна-патріота перестало битися.
«Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай Бог упокоїть душу Валерія у Царстві небесному. Вічна слава та пам’ять!» - йдеться у повідомленні.
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