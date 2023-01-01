Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки

Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки
У селі Загаї Городищенської громади провели в останню путь Героя Валерія Дудки, чиє серце зупинилося після звільнення з лав ЗСУ.

Про це повідомляє Городищенська сільрада.

На Волині поховали учасника бойових дій, учасника АТО Валерія Дудку. Разом із рідними та односельчанами віддати шану військовослужбовцю прийшли голова громади Світлана Соколюк і староста Михлинського округу Яніна Онищук.
Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки
Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки

Житель села Загаї Дудка Валерій Миколайович, 21.11.1979 р.н., із 2014 року брав участь у антитерористичній операції. Згодом, за станом здоров’я, був звільнений з лав Збройних сил України. Важко хворів. Днями серце українського воїна-патріота перестало битися.
Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки

«Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай Бог упокоїть душу Валерія у Царстві небесному. Вічна слава та пам’ять!» - йдеться у повідомленні.
Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки

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Теги: загиблі, війна
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