Опалювальний сезон на Волині стартував на сто відсотків, – ОВА

Опалювальний сезон на Волині стартував на сто відсотків, – ОВА
Станом на 23 жовтня опалювальний сезон в області стартував на сто відсотків.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Усі постачальники тепла розпочали свою роботу – теплом і гарячою водою забезпечені не лише соціальні установи, а й житлові масиви.

Зважаючи на нещодавні теплі дні, в окремих громадах подача тепла були тимчасово призупинена або зменшена. Однак, Волинь забезпечена теплом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що оскільки синоптики прогнозували чимале потепління на вихідних, опалювальний сезон у Луцьку тимчасово призупиняли.

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Теги: Волинь, опалювальний сезон
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