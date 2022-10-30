Опалювальний сезон на Волині стартував на сто відсотків, – ОВА
Сьогодні, 14:20
Станом на 23 жовтня опалювальний сезон в області стартував на сто відсотків.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Усі постачальники тепла розпочали свою роботу – теплом і гарячою водою забезпечені не лише соціальні установи, а й житлові масиви.
Зважаючи на нещодавні теплі дні, в окремих громадах подача тепла були тимчасово призупинена або зменшена. Однак, Волинь забезпечена теплом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що оскільки синоптики прогнозували чимале потепління на вихідних, опалювальний сезон у Луцьку тимчасово призупиняли.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Усі постачальники тепла розпочали свою роботу – теплом і гарячою водою забезпечені не лише соціальні установи, а й житлові масиви.
Зважаючи на нещодавні теплі дні, в окремих громадах подача тепла були тимчасово призупинена або зменшена. Однак, Волинь забезпечена теплом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що оскільки синоптики прогнозували чимале потепління на вихідних, опалювальний сезон у Луцьку тимчасово призупиняли.
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