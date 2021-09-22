СБУ надавала по загребущих руках хабарнику з АМКУ
Сьогодні, 14:34
Працівники СБУ затримали чиновника Антимонопольного комітету, який за хабарі «заплющував очі» на порушення монополістів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.
Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). У результаті комплексних заходів у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців.
Він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб «заплющити очі» на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.
Задокументовано як держслужбовець «обклав даниною» місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки.
За 8 тис. доларів США посадовець обіцяв керівнику підприємства «вирішити питання» про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки.
Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали «на гарячому» під час передачі йому наступного «траншу».
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.
Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи з викриття корупційної схеми проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.
Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). У результаті комплексних заходів у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців.
Він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб «заплющити очі» на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.
Задокументовано як держслужбовець «обклав даниною» місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки.
За 8 тис. доларів США посадовець обіцяв керівнику підприємства «вирішити питання» про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки.
Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали «на гарячому» під час передачі йому наступного «траншу».
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.
Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи з викриття корупційної схеми проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
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