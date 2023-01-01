Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим

Лучани провели в останню дорогу Героя, якийу війні з російськими окупантами.Сьогодні, 23 жовтня, у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулася заупокійна молитва та прощання із воїном, повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.Лучанин Булгаков Андрій Олександрович (19.04.1976 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 16 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.До спільної молитви за упокій душі спочилого захисника разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.Після завершення панахиди домовину з тілом воїна прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні міськради.