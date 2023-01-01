Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим

Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим
Лучани провели в останню дорогу Героя Андрія Булгакова, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами.

Сьогодні, 23 жовтня, у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулася заупокійна молитва та прощання із воїном, повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим

Лучанин Булгаков Андрій Олександрович (19.04.1976 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 16 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого захисника разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим

Після завершення панахиди домовину з тілом воїна прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим

Поховали Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні міськради.
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим


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Теги: загиблі, війна
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