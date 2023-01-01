Нагородили службового собаку з Волині, який знайшов 30 кг наркоти
Сьогодні, 14:07
Службовий собака Гуді та кінолог Леонід, які служать у Волинському прикордонному загоні, отримали почесну нагороду.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
У Києві відбулася II церемонія нагородження службових собак, які проходять службу в органах сектору безпеки і оборони України. Церемонію «Чотирилапі захисники» організувала громадська організація «Кінологічна спілка України».
Почесною відзнакою у номінації «Пошук наркотичних засобів» нагородили німецьку вівчарку «Гуді» та інструктора-кінолога Леоніда, які нині проходять службу в одному з підрозділів Волинського прикордонного загону. Разом з чотирилапим напарником прикордонник на варті кордону уже 7 років.
Собака натренований на пошук наркотичних речовин, і робить він це справді ефективно. Так, з початку цього року «Гуді» у 17 випадках допоміг виявити більш ніж 30 кілограмів наркотичних речовин, які подорожні намагалися приховано перевезти через українсько-польський кордон.
«Він дуже енергійний, з ним легко працюється. А ще він фанат своєї справи», - так характеризує свого чотирилапого напарника кінолог Леонід.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
У Києві відбулася II церемонія нагородження службових собак, які проходять службу в органах сектору безпеки і оборони України. Церемонію «Чотирилапі захисники» організувала громадська організація «Кінологічна спілка України».
Почесною відзнакою у номінації «Пошук наркотичних засобів» нагородили німецьку вівчарку «Гуді» та інструктора-кінолога Леоніда, які нині проходять службу в одному з підрозділів Волинського прикордонного загону. Разом з чотирилапим напарником прикордонник на варті кордону уже 7 років.
Собака натренований на пошук наркотичних речовин, і робить він це справді ефективно. Так, з початку цього року «Гуді» у 17 випадках допоміг виявити більш ніж 30 кілограмів наркотичних речовин, які подорожні намагалися приховано перевезти через українсько-польський кордон.
«Він дуже енергійний, з ним легко працюється. А ще він фанат своєї справи», - так характеризує свого чотирилапого напарника кінолог Леонід.
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