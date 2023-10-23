На Одещині застрелився депутат

На Одещині застрелився депутат
Депутат Шабовської сільської громади Одеської області Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Одеської області в коментарі "Українській правді".

За даними місцевих журналістів, представник партії "Довіряй ділам" залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

В прокуратурі Одещини підтвердили УП факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).

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Теги: Одещина, депутат, постріл
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