На Одещині застрелився депутат
Сьогодні, 13:45
Депутат Шабовської сільської громади Одеської області Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Одеської області в коментарі "Українській правді".
За даними місцевих журналістів, представник партії "Довіряй ділам" залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.
Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.
В прокуратурі Одещини підтвердили УП факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба прокуратури Одеської області в коментарі "Українській правді".
За даними місцевих журналістів, представник партії "Довіряй ділам" залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.
Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.
В прокуратурі Одещини підтвердили УП факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Опалювальний сезон на Волині стартував на сто відсотків, – ОВА
Сьогодні, 14:20
На Одещині застрелився депутат
Сьогодні, 13:45
Волинянина, який з колегами врятував двох хлопчиків з крижаної водойми, нагородили грамотою Верховної Ради
Сьогодні, 13:35
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Сьогодні, 13:26