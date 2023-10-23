На Одещині застрелився депутат

Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку.



Про це повідомила пресслужба прокуратури Одеської області в коментарі



За даними місцевих журналістів, представник партії "Довіряй ділам" залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.



Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.



В прокуратурі Одещини підтвердили УП факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Шабовської сільської громади Одеської областізастрелився у своєму будинку.Про це повідомила пресслужба прокуратури Одеської області в коментарі "Українській правді" За даними місцевих журналістів, представник партії "Довіряй ділам" залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.В прокуратурі Одещини підтвердили УП факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію