«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь

«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
У Волинському центрі ортопедії, травматології та артроскопії лікують усі, навіть найважчі, переломи скелету. Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів завідувач центру, професор Адріан Філь.

«Протезування у нас домінує, але поза тим ми займаємося скелетною травмою: переломи проксимального відділу стегна, внутрішньосуглобові складні переломи, переломи скелету. Без перебільшення скажу, що нам під силу усі переломи скелету. Бо при важких переломах ще років 10-15 тому люди, які мали можливість, їхали за кордон. Зараз такої потреби нема, бо наші оперативні втручання – на найвищому рівні», - зауважив лікар.

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Адріан Філь також наголосив, що ортопеди-травматологи займаються також найважчими переломами у скелеті людини – переломами тазу.

«Складність пов’язана з тим, що в тазі є велика кількість м’язів та зв'язок, які кріпляться до тазової кістки, їх важко співвставити та фіксувати. До всього ж доступ до тазу важкий, адже окрім органів черевної порожнини, там проходять магістральні судини та нерви, які можна пошкодити, і пацієнт може померти на операційному столі від раптової втрати великої кількості крові. Попри усі ризики, ми успішно проводимо такі операції», - сказав професор.

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Теги: травматолог, Адріан Філь, перелом, скелет, вибір редактора
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