Під виглядом гуманітарної допомоги на Волинь везли брендові одяг і взуття

Брендовий одяг та взуття, яке намагалися незаконно ввезти в Україну через пункт пропуску «Устилуг», виявили прикордонники спільно з митниками.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.В рамках протидії незаконному переміщенні товарів під виглядом благодійної допомоги, оглядова група направила на поглиблений огляд мікроавтобус «Мерседес», який повертався з-за кордону з гуманітарним вантажем.У результаті ретельної перевірки інспектори разом з оперативниками прикордонного загону виявили в багажному відділенні контрабандний товар. Замість гуманітарки у коробках знаходився спортивний одяг та взуття відомого італійського бренду.Інформація про нові куртки, футболки, штани, шорти, кросівки тощо, загальною кількістю понад 2 тисячі одиниць, в товаросупровідних документах не значилася. Були в бусі і ящики з товарами гуманітарної допомоги, щоправда, небагато.Виявлений товар встановленим порядком вилучили представники Держмитслужби. Сума оцінки конфіскату наразі встановлюється.