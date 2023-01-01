Під виглядом гуманітарної допомоги на Волинь везли брендові одяг і взуття

Під виглядом гуманітарної допомоги на Волинь везли брендові одяг і взуття
Брендовий одяг та взуття, яке намагалися незаконно ввезти в Україну через пункт пропуску «Устилуг», виявили прикордонники спільно з митниками.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

В рамках протидії незаконному переміщенні товарів під виглядом благодійної допомоги, оглядова група направила на поглиблений огляд мікроавтобус «Мерседес», який повертався з-за кордону з гуманітарним вантажем.

У результаті ретельної перевірки інспектори разом з оперативниками прикордонного загону виявили в багажному відділенні контрабандний товар. Замість гуманітарки у коробках знаходився спортивний одяг та взуття відомого італійського бренду.

Інформація про нові куртки, футболки, штани, шорти, кросівки тощо, загальною кількістю понад 2 тисячі одиниць, в товаросупровідних документах не значилася. Були в бусі і ящики з товарами гуманітарної допомоги, щоправда, небагато.

Виявлений товар встановленим порядком вилучили представники Держмитслужби. Сума оцінки конфіскату наразі встановлюється.



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Теги: кордон, Волинь
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