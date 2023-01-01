Триденна жалоба у районі на Волині: загинув Герой Віктор Войтко

Віктора Войтка із села Серхів Прилісненської громади забрала війна.



Воїн поліг смертю хоробрих за незалежність України, повідомляє Камінь-Каширська РВА у фейсбуці.



Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук оголошена триденна жалоба – 23, 24, 25 жовтня.



«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким захисника рідної землі!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райадміністрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка надійшла в Камінь-Каширський район на Волині із фронту. Життяіз села Серхів Прилісненської громади забрала війна.Воїн поліг смертю хоробрих за незалежність України, повідомляє Камінь-Каширська РВА у фейсбуці.Відповідно до розпорядження начальниці РВАоголошена триденна жалоба – 23, 24, 25 жовтня.«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким захисника рідної землі!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райадміністрації.

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