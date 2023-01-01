Триденна жалоба у районі на Волині: загинув Герой Віктор Войтко
Сьогодні, 12:58
Сумна звістка надійшла в Камінь-Каширський район на Волині із фронту. Життя Віктора Войтка із села Серхів Прилісненської громади забрала війна.
Воїн поліг смертю хоробрих за незалежність України, повідомляє Камінь-Каширська РВА у фейсбуці.
Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук оголошена триденна жалоба – 23, 24, 25 жовтня.
«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким захисника рідної землі!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райадміністрації.
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Воїн поліг смертю хоробрих за незалежність України, повідомляє Камінь-Каширська РВА у фейсбуці.
Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук оголошена триденна жалоба – 23, 24, 25 жовтня.
«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким захисника рідної землі!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райадміністрації.
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