Коригувальник російських ракетних ударів отримав довічне

Довічне ув’язнення отримав агент рф із партії жириновського, який коригував ракетні удари по Черкащині.Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). Зловмисник коригував повітряні удари агресора по військовій та критичній інфраструктурі на Черкащині.Контррозвідка СБУ затримала російського агента у травні цього року «на гарячому» під час фотографування ним зовнішнього «периметру» місцевого підприємства Укроборонпрому.За матеріалами української спецслужби суд призначив зловмиснику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.Встановлено, що фото- та відеозображення заводу та геолокації його об’єктів потрібні були окупантам для підготовки прицільного удару по українському підприємству.Ворожим агентом, який готував повітряну атаку рф, виявився мешканець Херсонщини. Після окупації регіону він перейшов на бік агресора і добровільно вступив до «ліберально-демократичної партії росії», яку до недавнього очолюваві яка облаштувала свій «осередок» у Херсоні.Перебуваючи в лавах цієї «партії», зрадник закликав місцевих жителів підтримати окупантів та приходив на російські блокпости, де пропонував свою допомогу у війні проти України.Таким чином він потрапив у поле зору воєнної розвідки рф, яка згодом його завербувала і поставила йому завдання – виїхати на Черкащину для збору розвідданих.Для маскування злочинної діяльності зловмисник вирушив до центрального регіону України як переселенець.На Черкащині він об’їжджав місцевість та намагався визначити ключові транспортні розв’язки, а також координати адмінбудівель та підприємств оборонно-промислового комплексу України.Для комунікації з окупантами їхній поплічник використовував анонімний чат у месенджері.На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.