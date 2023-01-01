У луцькій лікарні створять новий реабілітаційний центр
Сьогодні, 12:22
На базі Волинської обласної клінічної лікарні у Луцьку збудують реабілітаційний центр.
Про це у фейсбуці повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За його словами, згідно із підписаним меморандумом, невдовзі розроблять проєктно-кошторисну документацію, після чого приступлять до будівельних робіт. Площа центру становитиме 2000 кв.м.
Враховані всі побажання медзакладу, на базі якого створять центр, щодо виду палат, кількості місць (мінімум для 50-ти пацієнтів), інклюзивності, кондиціонування, санітарних кімнат тощо. Окрім цього, для закладу закуплять необхідне обладнання.
Реалізовуватимуть проєкт приблизно пів року.
«Доти ж вже готують штат для роботи у центрі. Зокрема наразі вже створені мультидисциплінарні команди для роботи у закладі, де надаватимуть після гостру реабілітацію», - зазначив Погуляйко.
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Про це у фейсбуці повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За його словами, згідно із підписаним меморандумом, невдовзі розроблять проєктно-кошторисну документацію, після чого приступлять до будівельних робіт. Площа центру становитиме 2000 кв.м.
Враховані всі побажання медзакладу, на базі якого створять центр, щодо виду палат, кількості місць (мінімум для 50-ти пацієнтів), інклюзивності, кондиціонування, санітарних кімнат тощо. Окрім цього, для закладу закуплять необхідне обладнання.
Реалізовуватимуть проєкт приблизно пів року.
«Доти ж вже готують штат для роботи у центрі. Зокрема наразі вже створені мультидисциплінарні команди для роботи у закладі, де надаватимуть після гостру реабілітацію», - зазначив Погуляйко.
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