Начальниця відділення «Укрпошти» на Волині крала гроші і ковбасу





Жінка частково визнала провину і пояснила свій вчинок «складними сімейними обставинами», оскільки в неї захворів син і померла мати. За привласнення майна їй присудили рік тюрми, а також зобов’язали повернути пошті вкрадені кошти, пише



Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, на посаду виконувачки обов’язків начальниці відділення «Укрпошти» у селі Жидичин Наталію Д. призначили восени 2018 року.



«Після проведення касових операцій по оприбуткуванню надходжень (платежів за пересилання внутрішніх посилок, передплати на друковані ЗМІ, плати за пересилання внутрішніх поштових переказів) та видатків (відправки понадлімітних залишків на виплату переказів), фактично оприбуткувавши на 31 січня 2019 року грошові кошти <...> шляхом систематичного вилучення готівки з каси відділення у селі Жидичин для власних потреб заволоділа грошовими коштами Волинської дирекції АТ “Укрпошта” в сумі 183 296 грн», – йдеться у вироку.



Окрім цього, вона також привласнила сосиски та ковбасу на суму майже 7 тис. грн. Обвинувачена свою провину визнала лише частково: зокрема, визнала, що взяла із каси сумарно 40 тис. грн. Також визнала розтрату ковбаси та сосисок. Свою поведінку вона пояснила тим, що у в той період у неї були складні сімейні обставини, зокрема, захворів син і померла мати.



Водночас вона заявила, що недостача у касі була ще до того, як вона почала працювати начальницею відділення. Але суд цю версію відкинув, бо вона не підтверджувалась жодними доказами.



Суддя Вікторія Корецька визнала її винною у порушенні ч.1 ст. 191 ККУ (привласнення майна) і призначила рік ув’язнення. Також їй на цей же термін заборонили обіймати посади, пов`язані з прийомом, збереженням та розпорядженням грошових коштів, поштових відправлень та інших цінностей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед судом на Волині постала колишня начальниця відділення «Укрпошти», яку звинувачували у привласненні грошей та товарів на загальну суму понад 190 тис. грн.Жінка частково визнала провину і пояснила свій вчинок «складними сімейними обставинами», оскільки в неї захворів син і померла мати. За привласнення майна їй присудили рік тюрми, а також зобов’язали повернути пошті вкрадені кошти, пише Zaxid.net Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, на посаду виконувачки обов’язків начальниці відділення «Укрпошти» у селі Жидичинпризначили восени 2018 року.«Після проведення касових операцій по оприбуткуванню надходжень (платежів за пересилання внутрішніх посилок, передплати на друковані ЗМІ, плати за пересилання внутрішніх поштових переказів) та видатків (відправки понадлімітних залишків на виплату переказів), фактично оприбуткувавши на 31 січня 2019 року грошові кошти <...> шляхом систематичного вилучення готівки з каси відділення у селі Жидичин для власних потреб заволоділа грошовими коштами Волинської дирекції АТ “Укрпошта” в сумі 183 296 грн», – йдеться у вироку.Окрім цього, вона також привласнила сосиски та ковбасу на суму майже 7 тис. грн. Обвинувачена свою провину визнала лише частково: зокрема, визнала, що взяла із каси сумарно 40 тис. грн. Також визнала розтрату ковбаси та сосисок. Свою поведінку вона пояснила тим, що у в той період у неї були складні сімейні обставини, зокрема, захворів син і померла мати.Водночас вона заявила, що недостача у касі була ще до того, як вона почала працювати начальницею відділення. Але суд цю версію відкинув, бо вона не підтверджувалась жодними доказами.Суддявизнала її винною у порушенні ч.1 ст. 191 ККУ (привласнення майна) і призначила рік ув’язнення. Також їй на цей же термін заборонили обіймати посади, пов`язані з прийомом, збереженням та розпорядженням грошових коштів, поштових відправлень та інших цінностей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію