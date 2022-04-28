Троє ковельчан 18 місяців – у російському полоні: у місті відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя

У Ковелі відбулась акція на підтримку бійців «Азову», які 18 місяців перебувають у полоні.Про це повідомили у Ковельській міській раді.22 жовтня біля пам’ятника «Борцям за волю України» відбулася акція “Нагадай про полонених», яку організували рідні азовців та вихованці Волинського осередку «Федерації українського рукопашу гопак» під керівництвом тренеркиТроє ковельчануже півтора року перебувають у російському полоні., мама, яка ні дня не переставала боротись за свого сина Андрія, наголошує: «Акція покликана нагадати усім, що наші діти не вдома. Люди живуть своїм життям і мало хто пам’ятає за них. Обмінів уже не було більше чотирьох місяців. Наших українців катують, з них знущаються. Вони змучені, але ми віримо, що морально вони – стійкі. Вони сильні і витримають усе, бо ми їх чекаємо».На акцію зібралися – рідні, друзі полонених азовців, ковельчани. У руках вони тримали плакати із написами: “Поверніть сина з полону”, “Наші рідні другий рік у полоні – там, де немає завтра”, “Не мовчи. Мовчання вбиває”, “Азов. Не дайте світові забути їх”, “Мій син – моє життя. Поверніть сина з полону”.Як відомо, 86 днів тривала оборона Маріуполя. І уже 18 місяців його оборонці знаходяться у полоні.«Ми не знаємо про наших синів, де вони зараз перебувають, що з ними. Пам’ятаєте, як вони боролися за нас, так ми маємо боротися за них. Маємо кричати, не мовчати, поки всіх не повернемо», – продовжила мама Владислава БакумаСеред учасників акції –. Він приїхав у Ковель з передової, зараз має пройти курс лікування. Воює у третій штурмовій окремій бригаді, медик взводу «Вовча зграя».– Сьогодні прийшов підтримати своїх побратимів, які зараз в полоні. Потрібно про них говорити, пам’ятати, робити все можливе, аби вони знову були в Україні, у рідному місті.Понад 1900 захисників Маріуполя залишаються в російському полоні, з них близько 700 бійців полку “Азов”.