На Волині неповнолітній водій автівки зіткнувся з мотоциклістом. ФОТО

На Волині неповнолітній водій автівки зіткнувся з мотоциклістом. ФОТО
У неділю, 22 жовтня, в Горохові зіткнулися автомобіль та мотоцикл Lifan.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом легковика перебував 17-річний мешканець сусіднього населеного пункту. 19-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, він нині в лікарні.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках досудових розслідувань обставини автопригод встановлять слідчі.
На Волині неповнолітній водій автівки зіткнувся з мотоциклістом. ФОТО

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Теги: Волинь, аварія, легковик, мотоцикліст
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